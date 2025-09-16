Servitör/Servitris
Nybohov Festlokaler är ett familjeägt företag som driver flera unika festvåningar i Stockholm - från intima lokaler till storslagna salar för upp till 200 gäster. Vi arrangerar allt från bröllop och födelsedagsfester till företagsevent och vill skapa minnesvärda tillfällen där gästerna får njuta av både miljö, mat och service i toppklass.
Rollen
Som servitör/servitris hos oss är du en viktig del av helhetsupplevelsen. Du möter gästerna med värme och professionalism, ser till att maten serveras smidigt och bidrar till den festliga stämningen.
Dina uppgifter:
• Servering av mat och dryck
• Dukning och förberedelser inför event
• Plock och städning efteråt
• Att bidra med energi, flexibilitet och service i världsklass
Vi söker dig som
• Är serviceinriktad och gillar att arbeta med människor
• Har erfarenhet av servering eller event (meriterande men inte ett krav)
• Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
• Har en positiv inställning och gillar högt tempo
Vi erbjuder
• Ett roligt och varierande arbete i Stockholms finaste festvåningar
• Möjlighet att vara med på allt från bröllop till stora företagsfester
• Flexibla arbetstider
• Ett härligt team där vi hjälps åt och har kul på jobbet
Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka ditt CV och en kort presentation till jobb@nybohovsrestaurang.se
och märk mejlet "Jobb - Festvåning".
Berätta gärna om din tillgänglighet och eventuella erfarenhet av servering eller event.
