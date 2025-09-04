Servitör/Servitris
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
Hassela Ski Resort AB
Vilka är vi : Hassela Ski Resort är en vintersport- och konferensanläggning i norra Hälsingland. Våra gäster är till stor del barnfamiljer men även campinggäster, dagsgäster från närområdet och andra grupper besöker vår anläggning. Hos oss är gästen i centrum och vårt mål är att alltid skapa vistelser över förväntan och minnesvärda stunder på snö. Hassela Ski Resort erbjuder en varierad skidåkning med 20 nedfarter och 8 liftar. Preparerade längdspår finns i 2,5 km, 4 km och 8 km. Anläggningen består av både hotell och stugby där det sammanlagt finns närmare 1000 bäddar. På anläggningen finns också konferenslokaler, badanläggning, vintercamping, barer, restauranger, skiduthyrning och skidshop. Vem är du
Inför vintersäsongen 25-26 söker vi dig med yrkeserfarenhet inom servering. Vi har många olika målgrupper, från barnfamiljer till konferens. Arbetet innebär både dagar, helger ,kvällstid jul och nyår.
• stresstålig
• flexibel
• tidigare erfarenhet minst 3 år
Meriterande:
Bartender erfarenhet
Möjlighet till personal boende finns! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: elin.finnstrom@hasselaski.se
Hassela Ski Resort AB (org.nr 556486-5508), http://www.hasselaski.se
820 78 HASSELA
