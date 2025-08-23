Servitör/Servitris

Trattoria Romana AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-08-23


Servitör/Servitris sökes till italiensk restaurang i centrala Stockholm
Vi söker en erfaren och serviceinriktad servitör/servitris till vår charmiga italienska restaurang, centralt belägen i Stockholm. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en trivsam miljö med ett sammansvetsat och professionellt team.
Arbetstider och schema
Vi har öppet för lunch mellan kl. 11-14 och för middag alla dagar i veckan.
Arbetspassen fördelas enligt ett rullande schema, där du arbetar cirka 3-4 kvällar per vecka.

Kvalifikationer och egenskaper
Tidigare erfarenhet som servitör/servitris är ett krav.
Kunskaper inom vin och försäljning är starkt meriterande.
Du är social, flexibel och har ett öga för detaljer, samtidigt som du alltid strävar efter att ge gästerna en förstklassig upplevelse.

Publiceringsdatum
2025-08-23

Så ansöker du
Låter detta som ett arbete för dig? Skicka ditt CV samt ett personligt brev där du berättar lite om dig själv till sonyavarli@gmail.com
Märk din ansökan med "Servitör/Servitris Stockholm".
Vi ser fram emot att höra från dig!
Med vänliga hälsningar,
Ristorante Villa Romana

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
PDF ansökan
E-post: sonyavarli@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/Servitris".

Arbetsgivare
Trattoria Romana AB (org.nr 559221-6682)
Odengatan 85 (visa karta)
113 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
Ristorante Villa Romana Odenplan

Jobbnummer
9472695

