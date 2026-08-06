Servitör/Servitris - extrapersonal
Umeå Folketshusförening Upa / Servitörsjobb / Umeå Visa alla servitörsjobb i Umeå
2026-08-06
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Servitör/Servitris
Extrapersonal, Restaurang Äpplet
Umeå Folkets Hus är en av Sveriges största kultur- och kongressanläggningar.
I Umeå Folkets Hus erbjuds ett stort utbud av teater, musik, film, konferenser, kongresser, festivaler och festarrangemang.
Restaurang Äpplet – beställningsrestaurang för sällskap upp till 650 personer. Konferensluncher/middagar. Personalfester, specialmenyer vid kulturella arrangemang.
Vi söker nu servispersonal som kan förstärka vår ordinarie arbetsstyrka på restaurang Äpplet, framförallt dagtid, men även kvällstid som helger.
Du kille eller tjej som är målinriktad, driven och med positiv inställning och inte minst, en god vilja att ge utmärkt service. Vi ser även att du kan jobba i högt tempo utan att dra ner på kvaliteten.
Du kommer till ett dynamiskt team med ett starkt engagemang. Vårt bankettkök gör det möjligt att ytterligare stärka vår flerfaldigt prisbelönta service till både små och stora grupper.
Ansökningarna hanteras löpande.
Yrkeserfarenhet är ett krav
Vill du veta mer? mejla lisa.magnusson@umeafolketshus.se
Tillträde: Snarast möjligt
Arbetstid: Dag, kväll och helg
Lön: Timlön
Skicka ansökan till:asa.rohlen@umeafolketshus.se
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Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Arbetsgivare Umeå Folketshusförening Upa
, http://www.umeafolketshus.se
Vasaplan (visa karta
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901 09 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Folkets Husförening Upa Jobbnummer
10024317