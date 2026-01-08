Servitör/servitris - Extrajobb
Hirely AB / Servitörsjobb / Norrköping Visa alla servitörsjobb i Norrköping
2026-01-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Åtvidaberg
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu serviceinriktade och engagerade servitörer/servitriser för extrajobb hos vår kund. Tjänsten passar dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra vid sidan av.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som servitör/servitris är du en viktig del av gästupplevelsen. Du arbetar med servering, kundbemötande och bidrar till att varje gäst får en positiv och professionell upplevelse. Arbetstiderna är främst kvällar och helger.Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck
Bemöta gäster och ge service med hög kvalitet
Ta beställningar och hantera kassa
Säkerställa ordning och trivsel i restaurangen
Samarbeta med kök och kollegor
Vi söker dig som
Har pågående studier eller annan huvudsaklig sysselsättning
Är serviceinriktad, positiv och ansvarstagande
Trivs i ett högt tempo och med kundkontakt
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från restaurang eller servering
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb som passar bra vid sidan av studier eller annan sysselsättning
Trygga anställningsvillkor
Introduktion och stöd i rollen
Möjlighet till mer arbete vid behov
Anställningsvillkor
Omfattning: Deltid / extrajobb
Arbetstid: Kvällar och helger
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/ Jobbnummer
9672708