Servitör/servitris - Extrajobb

Hirely AB / Servitörsjobb / Norrköping
2026-01-08


Vi söker nu serviceinriktade och engagerade servitörer/servitriser för extrajobb hos vår kund. Tjänsten passar dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra vid sidan av.

Om tjänsten
Som servitör/servitris är du en viktig del av gästupplevelsen. Du arbetar med servering, kundbemötande och bidrar till att varje gäst får en positiv och professionell upplevelse. Arbetstiderna är främst kvällar och helger.

Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck

Bemöta gäster och ge service med hög kvalitet

Ta beställningar och hantera kassa

Säkerställa ordning och trivsel i restaurangen

Samarbeta med kök och kollegor

Vi söker dig som

Har pågående studier eller annan huvudsaklig sysselsättning

Är serviceinriktad, positiv och ansvarstagande

Trivs i ett högt tempo och med kundkontakt

Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet från restaurang eller servering

Vi erbjuder

Ett flexibelt extrajobb som passar bra vid sidan av studier eller annan sysselsättning

Trygga anställningsvillkor

Introduktion och stöd i rollen

Möjlighet till mer arbete vid behov

Anställningsvillkor

Omfattning: Deltid / extrajobb

Arbetstid: Kvällar och helger

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Jobbnummer
9672708

