Servitör assistent kock

Masri, Mohammad Adib / Servitörsjobb / Kalmar
2026-01-26


Visa alla servitörsjobb i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Masri, Mohammad Adib i Kalmar, Nybro eller i hela Sverige

Restaurang i Kalmar söker personal.

Vi söker två personer till vårt team. Renlighet, snabbhet och punktlighet är våra kärnvärden.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Kvalifikationer
Fullständigt engagemang och seriositet.

Förmåga att arbeta under press.

För att ansöka: Vänligen skicka in ditt CV.

Obs: Endast seriösa kandidater som är redo att svara på förfrågningar och delta i en intervju bör söka.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: hamoudh1988@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Masri, Mohammad Adib, https://web.trueapp.se/kebabben/store1/

Arbetsplats
kebabben

Jobbnummer
9705795

Prenumerera på jobb från Masri, Mohammad Adib

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Masri, Mohammad Adib: