Servitör assistent kock
Masri, Mohammad Adib / Servitörsjobb / Kalmar
2026-01-26
Restaurang i Kalmar söker personal.
Vi söker två personer till vårt team. Renlighet, snabbhet och punktlighet är våra kärnvärden.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Fullständigt engagemang och seriositet.
Förmåga att arbeta under press.
För att ansöka: Vänligen skicka in ditt CV.
Obs: Endast seriösa kandidater som är redo att svara på förfrågningar och delta i en intervju bör söka.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: hamoudh1988@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Masri, Mohammad Adib
, https://web.trueapp.se/kebabben/store1/ Arbetsplats
kebabben Jobbnummer
9705795