Servispersonal

Benedictsson & Hertz AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-11-07


Vi söker dig som:
Har ett glatt humör och en positiv inställning
Är stresstålig, punktlig och ordningsam
Gillar att jobba i team
Har erfarenhet från restaurang eller café
Pratar och förstår svenska flytande (krav)

Arbetsuppgifterna innefattar servering, att ta beställningar, städning, disk samt att arbeta i baren. Vi jobbar som ett team och hjälps åt med allt som behöver göras.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: milu00@hotmail.com

Arbetsgivare
Benedictsson & Hertz AB (org.nr 556462-2842), https://stockholm.bongobar.se
Birger Jarlsgatan 37 B (visa karta)
111 45  STOCKHOLM

Kontakt
Platschef
Camilo Ricon
milu00@hotmail.com

Jobbnummer
9595021

