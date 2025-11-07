Servispersonal
2025-11-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker dig som:
Har ett glatt humör och en positiv inställning
Är stresstålig, punktlig och ordningsam
Gillar att jobba i team
Har erfarenhet från restaurang eller café
Pratar och förstår svenska flytande (krav)
Arbetsuppgifterna innefattar servering, att ta beställningar, städning, disk samt att arbeta i baren. Vi jobbar som ett team och hjälps åt med allt som behöver göras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: milu00@hotmail.com Arbetsgivare Benedictsson & Hertz AB
(org.nr 556462-2842), https://stockholm.bongobar.se
Birger Jarlsgatan 37 B (visa karta
)
111 45 STOCKHOLM Kontakt
Platschef
Camilo Ricon milu00@hotmail.com Jobbnummer
9595021