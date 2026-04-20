Servis till Restaurang Astrid
Mellan Söders höjder och Gamla Stans gränder tar Astrid plats på scen. I köket tämjer vi elden och ger klassiska brasserierätter internationell attityd och en karaktär som backas upp av skarpa smaker och noll dygd. Modern lyx utan trösklar och kvalitet utan krångel. Här ekar Slussens elektriska arv i väggarna, från diskotekens medryckande toner till tunnelbanans tidlösa konstverk och de sena nätternas distade basgångar. Oavsett om det är en spontan lunch, ett snabbt glas eller en middag som spiller över i ett oklart antal cocktails inpå småtimmarna. Stadens puls sätter tempot, från första beställning till sista rundan, och Astrid står för stämningen.
Välkommen till Slussens nya, glödande hjärta.
Brasserie Astrid söker en engagerad och serviceinriktad servis till vårt serveringsteam. Vi är en modern restaurang i hjärtat av staden med ett starkt fokus på gästupplevelse, hållbarhet och en varm atmosfär. Som servis bidrar du direkt till att skapa minnesvärda besök för våra gäster genom professionell service, samarbete i teamet och ett öga för detaljer.
Arbetsuppgifter - servis
Mottaga gäster, presentera menyer och rekommendera rätter och drycker med fokus på kvalitet och lämpliga kombinationer.
Ta beställningar, servera mat och dryck samt säkerställa korrekt timing och presentation tillsammans med kök och bar.
Upprätthålla serviceprotokoll, bordspresentation och renlighet i matsalen under hela serviceperioden.
Hantera betalningar och kassahantering enligt gällande rutiner.
Tolka och följa allergier och specialkost samt kommunicera dessa tydligt till köket.
Avhjälpa och lösa gästfrågor eller reklamationer på ett professionellt och lösningsorienterat sätt.
Delta i upplärning, daglig briefing och utveckling av servicerutiner tillsammans med hovmästare och kollegor.
Kvalifikationer och erfarenhet
Minst 1-2 års erfarenhet av restaurangservice eller liknande kundnära arbete är meriterande.
Kännedom om dryckeskunskap och erfarenhet av att rekommendera vin eller andra drycker är ett plus.
Erfarenhet av kassasystem och digitala reservationsverktyg är meriterande.
Serviceinriktad, stresstålig och van att arbeta i ett högt tempo.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska; fler språk är en fördel.
Flexibilitet i arbetstider med möjlighet att arbeta kvällar och helger.
Vänlig, professionell och omtänksam i mötet med gäster och kollegor.
Noggrann med öga för detaljer och presentation.
Lagspelare som bidrar till en positiv och stödjande arbetskultur.
Initiativtagande och problemlösande i stressiga situationer.
Vi erbjuder
En kreativ och inkluderande arbetsmiljö i ett etablerat brasserie på Slussen.
Konkurrenskraftig lön och möjlighet till utveckling inom restaurangen.
Personalrabatt, måltider under pass och stöd för kollektivtrafik/parkering efter behov.
Möjlighet till vidareutbildning och interna provningar.
Sökprocess och kontakt
Skicka CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du vill arbeta hos Brasserie Astrid. Ange tillgängligt startdatum och referenser. Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Brasserie Astrid arbetar aktivt med jämställd och inkluderande rekrytering och välkomnar ansökningar från alla sökande oavsett bakgrund. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Slussen AB
https://jobb.brasserieastrid.se
Mälartrappan 5 (visa karta
)
116 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Brasserie Astrid
