Servis till bar på Sveavägen
2025-11-05
Vi söker bar- och serveringspersonal till Crazy Horse!
Crazy Horse är en restaurang & bar med fokus på välsmakande mat och dryck i en varm och avslappnad pubmiljö. Vår meny har rötter i det amerikanska köket - med allt från grillade hemgjorda burgare och BBQ-rätter till fräscha sallader och pasta. I baren bjuder vi på ett brett ölsortiment och riktigt goda drinkar i skönt barhäng.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team!
Vi söker dig som:
Trivs med att jobba i högt tempo
Har en positiv inställning och glimten i ögat
Är ansvarsfull och fungerar bra både i team och självständigt
Gärna har erfarenhet av restaurang eller servering
Ta emot gäster och ge bra service
Barservering och kassahantering
Matservering
Hålla rent och snyggt i bar och matsal
Tider och tillgänglighet:
Vi har öppet till 03:00 alla dagar i veckan, så du behöver kunna jobba sena kvällar - även vardagar.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt glada team på Crazy Horse!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@crazyhorse.se
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.crazyhorse.se
Sveavägen 60
)
113 59 STOCKHOLM
