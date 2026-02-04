Servis Stockholm - Extrajobb - Lön inom 12h
JOBBA SOM KONSULT - PÅ DINA VILLKOR
På FRAM tycker vi att du som jobbar i branschen förtjänar en bättre, lite roligare arbetsplats och en arbetsgivare som verkligen bryr sig om dig. Du får möjligheten att utvecklas, både personligt, yrkesmässigt och där gemenskap, yrkesstolthet, high-fives, feta personalfester och lite av en familjekänsla är drivkraften.
Vi söker matsalspersonal för välbetalt extra- eller tillsvidareanställning hos oss. Välj själv hur mycket du vill jobba.
Låter det bra? Vi tänkte väl det. Välkommen till FRAM.
VILKA ÄR FRAM?
På FRAM är vi helt övertygande om att arbete på restaurang är ett av världens roligaste jobb. Vi är ett personligt bemanningsföretag som arbetar uteslutande inom hotell- och restaurangbranschen och ser på företag och personal lite annorlunda. Vi uppskattar våra kollegor och brinner för det här på riktigt.
Vi är flera hundra anställda, dussinet på kontoren i Stockholm, Malmö, Göteborg och det går verkligen skitbra för oss.
Självklart är vi ett auktoriserat bemanningsföretag, medlemmar i Visita och anslutna till kollektivavtal.
Vi har framgångsrikt tagit över stora delar av marknaden i Göteborg, Malmö och nu har FRAM etablerat sig här i Stockholm på riktigt sedan 2023. Med flera ruttade kollegor på kontoret som kan branschen i alla avseende, satsar vi stenhårt och har för avsikt att bli den i särklass bästa arbetsgivaren för oss branschfolk inom hotell- och restaurangbranschen. Allt vi gör är transparent, öppet, ärligt och vi skippar skitsnacket.
FRAM jobbar endast med seriösa ställen och vi väljer vilka vi jobbar med. Våra kunder är allt från schyssta kvarterskrogar, ledande hotellkedjor, bra företagsrestauranger och mötesanläggningar där gemensamma nämnaren är att det är reko arbetsplaster, hela och rena restauranger med schysst nivå och god stämning.
Vi tar inga kortsiktiga beslut och alla som joinar sig till oss har vi för avsikt att arbeta med i många år framöver. Vare sig det är våra kollegor eller våra kunder.
HUR FUNKAR DET?
Du blir alltså anställd av oss på FRAM och jobbar på olika ställen kors och tvärs över stan. Ibland kan du arbeta på några olika arbetsplaster i veckan eller kör ett långtidsuppdrag på ett och samma ställe. Du får förslag på uppdrag i god tid, du åker ut och jobbar hos våra kunder och du får lön av oss. Ganska straight forward.
Du väljer helt och hållet hur du vill jobba. Endast dagtid vardagar? Inga problem. Vill du bara jobba kvällar? Absolut. Vill du alltid vara ledig vissa dagar i veckan? Vi löser det! Hos oss tar du ledigt eller semester NÄR DU VILL! Vi bryr oss inte om det är under brinnande julbordstider eller om du hittar någon bra och billig sista minuten resa och vill vara ledig på hyfsat kort varsel.
Vi anpassar oss efter dig, vart du bor, hur du vill köra och vilken typ av service du vill arbeta med (inget bullshit). Allt annat är ungefär som du tror och vi djupdyker på hur allt funkar på vårt möte här på Västmannagatan i stan.
VEM ÄR DU?
FRAM söker dig som som är hel och ren, har något år under bältet som biträde, servis, bartender, eller har jobbat i ett café och har lite koll. Du behöver inte vara superuttad eller jobbat på stjärnkrog men du vet hur det funkar i branschen och dina dojjor snabba.
Eftersom alla våra kunders restaurangchefer är bra folk så kommer dem att ta väl hand om dig när du är på jobb och se till att du känner dig välkommen. Du kommer lära känna mycket annat bra folk när du jobbar med oss.
Vi söker dig som har yrkeskunskap och rätt attityd. Du behöver inte alls vara så överdrivet drivna som oss vrickade jäklar på kontoret men du är entusiastisk, prestigelös och bra folk. Precis så där lagom social som bara du är, alert och genuint gillar att jobba på restaurang.
Alla som jobbar med oss här på FRAM är ganska vassa på sitt jobb men det viktigaste av allt är att alla som jobbar med oss är bara bra folk. Vi har inga armar och ben, inga dryga översittare, folk som skriker eller tröttmössor hos oss. Vi tar inte in vem som helst till oss och det är inte helt lätt att få jobb hos oss.
Annars är du social, kan tugget och gillar ditt yrke.
FRAM ERBJUDER!
Låt oss skippa skitsnacket. Joinar du oss på FRAM så kommer du och ditt välbefinnande alltid först och vi kommer alltid att hålla din rygg. Bra lön (du kan få lön mer eller mindre direkt efter arbetat pass)! Extra eller tillsvidareanställning efter provanställning om hellre vill det. Inget tjafs. Vi lovar dig ärlighet och att inte bråka om sånt som är självklart. Betalda resor till och från jobbet vid längre resor. Jobba när du vill, som du vill. Fatöl på kontoret (alla seriösa restaurangföretag måste ju ha fatöl på kontoret).
ANSÖKAN.
Du har bergis ett gäng frågor! Skicka in en ansökan så lovar vi att vi återkommer inom en arbetsdag eller två. I denna här rekryteringen lägger vi stor vikt på personlig lämplighet och intervjuer sker löpande. Start: Februari (du bestämmer). Lön: Bra! Övriga villkor enligt rådande kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
