Servis söker till sommarsäsong 2026
Gränsö Slott AB / Servitörsjobb / Västervik Visa alla servitörsjobb i Västervik
2026-01-15
Vi söker servispersonal till säsongen 2026. Anställningen startar i början av maj och pågår till slutet av september.
Vi ser att du är en positiv, glad och utåtriktad person och tycker om att möta många människor. Du vill alltid leverera det lilla extra som våra gäster uppskattar.
I första hand söker vi dig som har erfarenhet av servis och som älskar att ge service i toppklass. Du är duktig på att känna av människor och är van att arbeta i högt tempo. Du drivs av sälj och är fokuserad på dina arbetsuppgifter. Du är en bra arbetskamrat och gillar att arbeta i team.
Extra meriterande är om du har kunskaper inom vin och inom barservering.
Gränsö slott är en fyrstjärnig superior hotellanläggning med stort spa, restaurang, lobbybar, café och med stora bröllop och fester. Gränsö ligger i Västervik, i en fantastisk havsmiljö. Västervik är en härlig sommarstad med många turister och folkliv.
Vi kan hjälpa till med boende.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7061451-1792178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gränsö Slott AB
(org.nr 556356-1637), https://gransoslott.teamtailor.com
Gränsö castle (visa karta
)
593 92 VÄSTERVIK Arbetsplats
Gränsö Slott Kontakt
Gabriella Skälhammar gabriella@granso.se Jobbnummer
9687172