Servis & Showroom Assistant Extra vid behov
2026-03-21
Vill du ha ett flexibelt extrajobb inom service och mode?
Trivs du i en social miljö där du får ta ansvar och leverera hög service?
Då kan det vara dig vi söker.
Om rollen
Vi söker nu extra personal till showroom i centrala Stockholm.
Du arbetar i en inspirerande miljö där du ansvarar för att skapa en välkomnande upplevelse för kunder och besökare. Rollen kombinerar service och enklare showroomarbete.
Välkomna kunder och gäster
Servera kaffe, frukost och enklare lunch
Säkerställa att showroomet är i toppskick
Hantera plagg - enklare uppackning, steaming och ordning
Upplägg
Extra vid behov - perfekt vid sidan av studier eller annat arbete
Arbetspassen är främst dagtid, vissa helger kan förekomma
Du väljer själv när du är tillgänglig i dialog med oss
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, flexibel och gillar att arbeta med människor.
Du är:
Social och serviceinriktad
Ansvarstagande och självgående
Flexibel och lösningsorienterad
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från restaurang, café eller event
Vana av servering (meriterande)
Erfarenhet av espressomaskin är ett plus
Intresse för service och gärna mode
Om Responsa
Responsa arbetar med kvalitativ bemanning inom besöksnäringen. Vi matchar kandidater och uppdrag med omsorg och strävar efter långsiktiga samarbeten.
Vi värnar om våra konsulters välmående och erbjuder trygga och schyssta arbetsvillkor.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: info@reponsa.se Arbetsgivare Responsa AB
(org.nr 556218-3516) Arbetsplats
Responsa AB Jobbnummer
9811786