Servis
Jomi AB / Servitörsjobb / Falun Visa alla servitörsjobb i Falun
2026-07-06
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Vi söker servispersonal – Heltid & Deltid
Vill du bli en del av vårt team?
Vi söker dig som är ansvarsfull, pålitlig och tar ditt arbete på allvar. Du har ett trevligt bemötande, gillar att ge god service och trivs i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Servering i restaurang, kafeteria och bar.
Ge våra gäster ett professionellt och vänligt bemötande.
Ansvara för ordning, renlighet och förberedelser i lokalen.
Hantera kassa och enklare bar- och kaféservering.
Samarbeta med kollegor för att skapa en trivsam miljö för våra gäster.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och punktlig.
Är stresstålig och serviceinriktad.
Har god samarbetsförmåga.
Tar egna initiativ och arbetar noggrant.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav – rätt inställning är viktigast.
Anställning:
Heltid eller deltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka ditt CV och en kort presentation om dig själv. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: Piacetto.falun@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jomi AB
(org.nr 559443-3574)
Slaggatan 1 (visa karta
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791 71 FALUN Jobbnummer
9994677