Hjulsbro Kvarterskrog AB / Servitörsjobb / Linköping
2026-01-22


Vi söker någon till Laszlo 's krog i Hjuklsbro som är social, trevlig, SERVICEINRIKTAD som kan jobba under högt tempo
Du är vårt ansikte utåt och den person som möter våra gäster först, med ETT LEENDE PÅ LÄPPARNA!
Det är meriterande om du har erfarenhet från ett service arbete, det är dock inget krav.
Du måste vara tillgänglig att jobba kvällar och helger.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Känner du att du passar in i vårt team? Tveka inte att höra av dig!
Rekryteringen sker löpande och vi avser tillsätta tjänsten snarast möjligt.
Vi återkopplar via epost.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: info@laszloskrog.se

Arbetsgivare
Hjulsbro Kvarterskrog AB (org.nr 556944-5462), http://www.laszloskrog.se
Hjulsbrovägen 38 (visa karta)
589 35  LINKÖPING

Jobbnummer
9699972

