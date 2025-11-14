Servicevärd
Karlstads kommun / Städarjobb / Karlstad Visa alla städarjobb i Karlstad
2025-11-14
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-14Beskrivning
Vi söker nu engagerad och serviceinriktad kollega som vill bli en del av vårt team på servicecenter! I rollen som servicevärd har du en viktig del i våra kunders upplevelse och tillsammans ansvarar vi för den interna servicen till kommunens förvaltningar så att de kan fokusera på sina kärnuppdrag.
Servicecenter är en del av Karlstads kommuns serviceavdelning på Teknik-och fastighetsförvaltningen. Här brinner vi för att hjälpa andra och erbjuder bland annat receptionstjänster, konferensservice, lokalvård, posthantering och enklare vaktmästarliknande uppdrag i vårt åtagande.
Hos oss får du chansen att utvecklas och växa i din roll, samtidigt som du bidrar till ett positivt arbetsklimat!Dina arbetsuppgifter
Som servicevärd har du ett varierande arbete med uppgifter så som:
- Bemanna reception och ge professionellt bemötande
- Utföra lokalvård enligt våra metoder
- Diverse olika värduppdrag om att sköta gemensamma köksutrymmen, sköta kopieringsrum, möblera ytor, sköta beställningar för verksamheten med mera
- Starta upp konferenser och hantera bokningar
- Arbeta i caféverksamhet vid behov
- Hantera mötesteknik och enklare vaktmästaruppdrag
- Administrativa uppgifter som fakturering och beställningar
Arbetet är i huvudsak schemalagt dagtid måndag-fredag, med viss helg- och kvällstjänstgöring vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som tidigare har arbetat inom serviceyrken och som är självgående med kunden i fokus. Du har en samarbetsförmåga som gör att du enkelt knyter kontakter och arbetar tillsammans med dina kollegor på ett lösningsorienterat sätt.
Du kommer att trivas och passa för rollen om du:
- Har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
- Är flexibel och anpassningsbar i en föränderlig arbetsmiljö
- Har lätt att hantera och är intresserad av teknisk utrustning
- Van att arbeta i administrativa system
- Har god samarbetsförmåga och vilja att bidra till hela teamets uppdrag
- Har en serviceinriktad inställning med fokus på kundnöjdhet
- Har ett strukturerat arbetssätt och god organisatorisk förmåga
Om du är redo för en utmaning och vill bli en del av vårt team, ser vi fram emot din ansökan!
Om Karlstads kommun
Teknik- och fastighets¬förvaltningen, med cirka 600 anställda, ansvarar för en trygg och vacker miljö, kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och intern service. Förvaltningen utvecklar också infrastruktur, kommunala fastigheter och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TFN/2025:4146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Serviceavdelningen Kontakt
Chatrine Astemo, enhetschef 054-5402876 Jobbnummer
9605816