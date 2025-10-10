Servicetekniker / Vitvarutekniker heltid
Thords AB / Maskinreparatörsjobb / Motala Visa alla maskinreparatörsjobb i Motala
2025-10-10
Vi är ett stabilt, familjeägt företag med bas i Motala och verksamhet sedan 1993. Vi driver en Elon-butik med sju anställda och har även ett servicebolag som arbetar med installation och reparation av vitvaror i stor del av Östergötland åt både privatpersoner, byggentreprenörer och fastighetsförvaltare. Vi värdesätter hög servicegrad, långsiktiga kundrelationer och vilja att utvecklas.
Utföra service, reparation och underhåll av vitvaror hos kund och i verkstad.
Ansvara för installation av vitvaror
Bistå med bärhjälp vid leveranser
Planera och genomföra kundbesök med vår servicebil
Hantera reservdelar, dokumentation och återrapportering.
Arbeta mot högt tempo med variation - både hos kund och i verkstad.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (obligatoriskt)
Talar och skriver svenska flytande (obligatoriskt)
Har tekniskt intresse och har förmåga, eller vilja att lära sig, att felsöka. Du tycker om att skruva och lära dig.
Gärna har erfarenhet från vitvaror, el eller liknande - men även nybörjare med rätt inställning och vilja att lära sig kan söka
Är lösningsorienterad, serviceinriktad och håller en professionell kommunikation med kunder
Har god fysik (obligatoriskt) - jobbet är tungt och innefattar bärande
Kan arbeta under högt tempo och prioriterar arbetsuppgifter strukturerat
Bor i rimligt pendlingsavstånd från Motala - daglig närvaro i verkstad/depå krävs
Varför jobba hos oss?
En roll med stort tekniskt ansvar och möjlighet att utvecklas
Känslan att göra skillnad för kundens vardag
Kollegialt arbetsklimat i ett lokalt, familjärt företag
Variation mellan fältarbete och verkstad
Möjlighet att ingå i ett företag med långsiktigt tillväxttanke.
Skicka ditt CV & personliga brev snarast - vi arbetar med löpande urval.
Märk ansökan med "Ansökan servicetekniker"
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: marie@thords.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thords AB
(org.nr 556559-5013)
Vadstenavägen 20 (visa karta
)
591 37 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Thords Hemma AB Jobbnummer
9550898