Servicetekniker ventilation Linköping
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2026-07-10
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Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där din kompetens inom ventilation verkligen gör skillnad – och samtidigt få möjlighet att jobba brett inom fastighetsteknik?Till vårt uppdrag hos Saab i Malmslätt-Linköping söker vi nu en erfaren servicetekniker med inriktning ventilation. Här blir du en del av ett kunnigt team som tillsammans ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Saabs fastigheter. Rollen passar dig som trivs nära kund, uppskattar variation i vardagen och vill arbeta långsiktigt i en stabil och säker verksamhet med höga tekniska krav.
Caverion och Saab har ett avtal gällande teknisk förvaltning, drift och underhåll av fastigheter nationellt. Det är ett partnerskapsavtal som bygger på bl.a. ömsesidigt förtroende och transparens.
Du får möjlighet att jobba medDin främsta arbetsuppgift kommer att vara att tillse kontraktsvillkor gällande förebyggande underhåll inom ventilation. Du kommer rondera system, utföra service i form av tex. filterbyten och rembyte på fläktar samt utföra felanmälningar. Vidare är löpande förbättringar en del av vår leverans till kunden varför vi ser att identifiera och genomföra förbättringar är en prioriterad del av vardagen. I arbetet ingår även dokumentation i form av protokoll, filterlister samt återrapportering till kund. Du jobbar både självständigt men också tillsammans med vårt kompetenta team. Beredskap kan komma att ingå.
Du kommer också arbeta med:
Planering av eget arbete
Felavhjälpande- och förebyggande underhåll av fastighetstekniska system
Daglig återrapportering (text, tid, material, UE samt inköp)
Identifierar möjlig merförsäljning och bidrar till genomförande av sådan
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Våra medarbetare är vårt hjärta ❤
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar✅ Vi leder ✅ Vi levererar ✅ Vi bryr oss
Din bakgrund
VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning ventilation eller annan relevant utbildning
Flerårig erfarenhet av montage, service och underhåll av ventilation
Kunna läsa ritningar
Kunskaper om luftmätning/justeringar av luftmängder
Erfarenhet av ventilationsmontage
Erfarenhet som tekniker inom kyla är meriterande
B-körkort
Vi erbjuder
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
Attraktiv förmånsportal
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga, kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander (semester 13/7 - 9/8) tel. 073-081 74 04 eller mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, exempelvis rekryterings/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.Urval kommer tidigast påbörjas under vecka 33.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/
Nobymalmsvägen 1, Linköping (visa karta
)
586 63 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsspecialist
Lisbeth Hulander lisbeth.m.hulander@caverion.com +46730817404 Jobbnummer
9999748