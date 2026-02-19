Servicetekniker Ventilation
2026-02-19
Som servicetekniker kommer du till största delen att arbeta självständigt med kvalificerade arbetsuppgifter ute på fältet. Uppdragen varierar inom service, förebyggande underhåll, installation, injustering, felsökning och framtagning av förbättringsåtgärder.
Vi ser gärna att du har motivation till vidare utveckling inom kalkyl, energieffektivisering, framtagning av förbättringsförslag, projektering mm.
Tycker du om omväxlande arbetsuppgifter och är en driftig person som triggas av att lösa problem och utvecklas kommer du att finna spännande utmaningar hos oss.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbetsområdet eller en bakgrund inom el, styr & regler eller kyla för att söka tjänsten.
Är du teknikintresserad, har jobbat inom serviceyrket och är sugen på att skola om dig så kan detta vara ett jobb för dig.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang. Som en av oss kommer du arbeta i ett idérikt team som har lång erfarenhet inom branschen och för oss är långsiktighet och utveckling något vi trivs med.
Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ansokan@vent-kylservice.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ventilation & Kylservice Norr AB
(org.nr 556542-1236), http://www.vent-kylservice.se
Myrängsvägen 10 (visa karta
)
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mikael Elfving 0660-18100 Jobbnummer
9751799