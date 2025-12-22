Servicetekniker till Växjö sjukhus
2025-12-22
Välkommen till vårt team! Vi är en arbetsplats som värnar om varandra och sätter arbetsglädjen i fokus. Tillsammans strävar vi efter att bli bättre varje dag. Om du söker en trygg anställning med goda villkor och möjlighet till kompetensutveckling, kan detta vara jobbet för dig. Dessutom erbjuder vi flextid, friskvårdsbidrag och tillgång till träningslokaler. Kom och bli en del av vårt positiva och engagerade team!"
Vi på fastigheter ansvarar för förvaltning och drift av Region Kronobergs samlade fastighetsbestånd samt genomförande av projekt inom ramen för drift, underhåll och service. Fastighetsbeståndet omfattar ca 300 000 kvm. Vårt övergripande mål är att tillhandahålla ändamålsenliga och driftsäkra vårdlokaler.
Sammanlagt är vi cirka 60 medarbetare, som är placerade på sjukhusen i Ljungby och Växjö. På fastighetsservice arbetar 19 personer.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu en servicetekniker som vill vara en del av vårt team.
I rollen kommer du att arbeta med bland annat service och underhåll av vitvaror, diskmaskiner, desinfektions- och steriliseringsutrustning, såsom autoklaver, spol- och diskdesinfektorer samt annan liknande utrustning. Arbetet sker främst ute hos våra kunder, vilket innebär att du kommer att vistas i sjukhusmiljö och andra vårdinrättningar.
Dina arbetsuppgifter kommer även bestå av återkommande lagstadgade kontroller, förebyggande underhåll, installationer, felsökning och akutservice. Du arbetar självständigt men har alltid stöd från ett kompetent team.
I tjänsten kan det ingå beredskap med en inställelsetid på 30 minuter.
Tjänsten kommer att säkerhetskyddsklassas och förutsätter godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen.Kvalifikationer
Tjänsten kräver att du har en el-tele-teknisk utbildning och goda kunskaper i felsökning inom elteknik och mekanik eller motsvarande kompetenser.
Du är van att arbeta med teknisk utrustning och har god datorvana. Eftersom arbetet innebär kommunikation både internt och externt är det viktigt att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav då resor mellan olika arbetsplatser förekommer.
Har du dessutom erfarenhet från liknande arbetsuppgifter ser vi det som meriterande.
ÖVRIGT
Vi planerar att hålla intervjuer 27 & 30 januari
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 905/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065), https://tinyurl.com/3b73ve3k Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionservice Kontakt
Avdelningschef
Christer Axelsson christer.axelsson@kronoberg.se 0470-58 77 72 Jobbnummer
