Servicetekniker till Värme Distributionsnät
Jämtkraft AB / Elektrikerjobb / Östersund Visa alla elektrikerjobb i Östersund
2025-12-22
Är du en tekniker som vill vara med och driva framtidens hållbara energilösningar - samtidigt som du gör skillnad för både kunder och miljö?
Om jobbet
Vi söker nu en engagerad servicetekniker inom fjärrvärme som vill arbeta med drift, service och underhåll av våra och våra kunders undercentraler. Hos oss får du en viktig roll i att säkerställa att våra kunder alltid har en trygg och energieffektiv värmeleverans. Kundkontakten är en naturlig del av arbetet - du möter fastighetsägare och användare i deras vardag, ger råd och stöd kring anläggningarnas funktion och skapar förtroende genom din service och ditt professionella bemötande. Du blir en del av ett kompetent team där din tekniska skicklighet, problemlösningsförmåga och förmåga att bygga goda relationer gör skillnad varje dag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra service och underhåll av fjärrvärmecentraler.
• Felsöka och åtgärda problem i värmeväxlare, styr- och reglerutrustning samt rörsystem.
• Genomföra funktionskontroller och optimering av anläggningar för energieffektiv drift.
• Driftsätta nya undercentraler eller komponenter.
• Dokumentera utfört arbete i serviceprotokoll och digitala system.
• Ge teknisk rådgivning och support till kunder, fastighetsägare och interna kollegor.
• Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och miljökrav.
Vem är du?
Vi söker dig som har;
• Praktisk erfarenhet av arbete med fjärrvärme, VVS eller energi-/fastighetsteknik.
• Förståelse för hydraulik, värmeöverföring och energiteknik.
• Vana att läsa och tolka tekniska ritningar, scheman och manualer.
• Erfarenhet av felsökning och användning av mätinstrument för temperatur, tryck och flöde.
Du som vill arbeta med oss är analytisk och lösningsorienterad. Du är serviceinriktad och kommunikativ med fokus på kundnöjdhet. Du är noggrann och strukturerad i dokumentation och arbetsutförande. Du är flexibel och stresstålig och kan hantera akuta driftstörningar. Vidare kan du arbeta självständigt men är även en lagspelare som samarbetar väl med kollegor. Dessutom är du initiativrik och intresserad av att utveckla din kompetens inom energi och hållbarhet.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning VVS, el eller energi.
Yrkeshögskoleutbildning inom energi- och fastighetsteknik, drifttekniker eller motsvarande är meriterande.
Ett önskemål är att du har goda kunskaper i styr- och reglerteknik. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kan därför innebära att du som sökande behöver placeras i en säkerhetsklass.
B-körkort är ett krav. Resor inom länet ingår i arbetet.
Placeringsort: Östersund
Omfattning & anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning, beredskap kan ingå i tjänsten.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Kontakta Jessica Wengfelt, avdelningschef, 070 - 3445438, jessica.wengfelt@jamtkraft.se
Ansökan och CV ska vara oss tillhanda senast den 8 december 2025
Fackliga företrädare:
SEKO, Peter Martinsson, 073-275 52 39
Akademikerföreningen, Mikael Eklund, 072-728 96 80
Unionen, Michael Häggmark, 072-728 96 62 Ersättning
