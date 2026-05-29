Servicetekniker ABB Motion - Gällivare
På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare - och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till: Field Service Manager.
Vill du kombinera ditt teknikintresse med möjligheten att bygga starka relationer och ta nästa steg i din utveckling? Hos oss får du arbeta med avancerad teknisk problemlösning i en roll som erbjuder både självständighet och nära samarbete. Vi söker nu dig som vill bli en del av ABB - med placering i Gällivare
Vi växer och söker nu servicetekniker/ingenjörer som vill vara med på vår resa. Hos oss får du en spännande vardag där du kombinerar avancerad teknisk problemlösning med nära kundrelationer. Du blir en nyckelperson i ett team som arbetar med den senaste tekniken inom drivsystem - och samtidigt får du stora möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
Vår serviceverksamhet är i stark tillväxt och våra kunder finns främst inom energi-, process- och tillverkningsindustrin. Stationeringsort är Gällivare, men resor inom Sverige och internationellt kan förekomma för den som vill bredda sina erfarenheter.
Hos oss på ABB värdesätter vi balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi hybridarbete, vilket innebär att du har möjlighet att vissa dagar arbeta hemifrån när det passar verksamheten.
Dina ansvarsområden
Underhåll , driftsättning , modernisering och optimering av ABBs frekvensomriktare och strömriktare i våra kundernas anläggningar
Genomföra mätningar och analysera data för att föreslå rätt underhållsåtgärder
Arbeta med AC- och DC-drivsystem samt deltagande i våra projektleveranser
Ansvar för genomförande av våra serviceavtal
Samarbeta nära våra produktbolag och ta del av den senaste tekniken
Utveckling genom ABB Motions kompetenstrappa och personliga certifieringsprogram
Möjlighet att arbeta internationellt inom ABB:s globala organisation
Vara nära kunden och arbeta direkt på site för att förstå deras behov och skapa långsiktiga relationer
Gymnasial utbildning eller högskoleingenjör inom Elteknik/Kraftelektronik/Automation
Erfarenhet av installation och god kompetens inom styr- och reglerteknik
Kunskap inom elkraft är meriterande
Plus om du arbetat inom process-, gruv- eller pappersindustrin, energibolag eller liknande
God datavana (MS Office, analys- och rapportverktyg) - ej krav men meriterande
Affärsmässigt tänk och drivkraft att utvecklas och lösa kunders behov
Social och relationsskapande - du trivs i mötet med människor
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B körkort
Det här erbjuder vi dig
Vi uppmuntrar dig till att ta initiativ, våga utmana idéer och driva ditt arbete framåt. Här växer du genom meningsfullt arbete och livslångt lärande, där vi stöttar dig längs vägen. Varje idé du delar och varje steg du tar bidrar till något större.
Mer om oss
ABB Motion Service Division betjänar kunder över hela världen genom att maximera drifttiden, förlänga produkternas livscykel och förbättra prestandan och energieffektiviteten hos deras elektriska rörelselösningar. Divisionen är ledande inom digitalisering genom att ansluta motorer och frekvensomriktare på ett säkert sätt, öka drifttiden och förbättra effektiviteten. De tjänster som erbjuds gör skillnad för våra kunder och partners varje dag genom att hjälpa till att hålla deras verksamhet igång på ett lönsamt, säkert och tillförlitligt sätt.
Rekryterande chef Mats S. Lindberg, 070- 328 30 11 svarar på frågor om tjänsten. Unionens representanter - Sveriges Ingenjörer: Håkan Sjöberg, +4621-32 91 69; Ledarna: Lenny Larsson, +4621-32 85 47; Unionen: Ing-Marie B Lindgren-Turpeinen, +4621-32 95 83. Alla andra frågor tas med Talent Partner Sara Vestin.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
För att bygga en renare och smartare framtid krävs alla sorters människor: de nyfikna, de modiga och de kreativa. Därför välkomnar vi människor med alla bakgrunder och erfarenheter.
Är du redo att göra skillnad?
Ansök idag eller besök https://www.abb.com
för att lära dig mer om hur våra lösningar påverkar hela världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903), https://careers.abb/sweden/se/home
Vuoskonjärvivägen 11 (visa karta
)
982 38 GÄLLIVARE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ABB Gällivare Jobbnummer
9935761