Planarkitekt sökes till Samhällsbyggnad
Förvaltningen Samhällsbyggnad arbetar för ett attraktivt och hållbart Piteå för invånare, besökare och näringsliv. Som planarkitekt är du med och utformar vårt framtida Piteå med fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att Piteå kommun blir en ännu bättre plats att bo och verka i. Vi erbjuder dig en trygg anställning med schyssta villkor och förmåner. Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
I nära samverkan med kollegor, myndigheter, näringsliv och medborgare driver du frågor kopplade till stadsutveckling, översiktlig planering, detaljplaner och gestaltningsfrågor. Du får möjlighet att arbeta med en stor variation av projekt, både strategiska och mer detaljnära, vilket ger en spännande bredd i uppdraget.
Kärnanuppdraget i rollen är att självständigt och tillsammans med andra driva planärenden av olika omfattning och komplexitet enligt plan- och bygglagen. Du ansvarar för att ta fram detaljplaner, beställa och följa upp nödvändiga utredningar samt hantera planbesked. Dialog och samråd är en naturlig del av arbetet, där du också samarbetar med exempelvis Lantmäteriet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad planeringsarkitekt, fysisk planerare, planingenjör eller landskapsarkitekt. Annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren kan vara aktuell. Det är meriterande med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom politiskt styrda organisationer.
Goda kunskaper om plan- och bygglagen krävs samt att du ska kunna hantera GIS-baserade verktyg för framställning av detaljplaner och har kunskaper i ritverktyg och illustrationsprogram.
Du har ett starkt engagemang för samhällsbyggnadsfrågor och drivs av att hitta lösningar som fungerar i praktiken och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Rollen kräver att du kan hantera flera parallellt pågående projekt och på ett strukturerat och pragmatiskt sätt driva processer framåt, även när förutsättningarna förändras eller många intressen behöver vägas samman.
Vi ser därför att du har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer både internt och externt. Du är analytisk, lösningsorienterad och har förmåga att se helheten samtidigt som du kan omsätta idéer och beslut till genomförbara arbetssätt. Rollen kräver också god kommunikativ förmåga och att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Vår arbetsplats "Stadsporten" hittar man mitt i Piteå centrum, i direkt anslutning till busstationen. Här bedrivs arbetet aktivitetsbaserat med möjlighet att arbeta på distans.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-05.
Urvalet sker löpande
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Som fysisk planerare ingår du i Planeringsavdelningen som är en av förvaltningens fem avdelningar. Planeringsavdelningen arbetar med frågor som bland annat detaljplaner, bygglov, mark- och trafikfrågor, stads- och landsbygdsutveckling, kart- och GIS verksamhet och projekt i tidiga skeden.
Bor du inte i Piteå men vill flytta hit? Då kan vi hjälpa dig!
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. https://www.pitea.se/inflyttare
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Akademikeralliansen
Elin Dejemo elin.dejemo@pitea.se +46911697593
9935762