Senior .NET Developer för produktbolag
2026-05-29
Vill du vara med och utveckla affärskritiska produkter som används dagligen av tusentals användare? Trivs du i en miljö där teknik, produktutveckling och innovation står i centrum?
Vi söker nu en Senior .NET-utvecklare till ett väletablerat produktbolag som ingår i en större nordisk IT-koncern. Bolaget befinner sig i en spännande tillväxtfas med internationella ambitioner och erbjuder en tekniskt avancerad produktmiljö där du får stort inflytande över både lösningar och utvecklingsprocesser.
Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, påverka tekniska vägval och bidra till produkter som skapar konkret nytta för kunder varje dag.
Rollen
Som Senior Developer blir du en viktig del av ett erfaret utvecklingsteam där du är med och driver både teknisk utveckling och produktutveckling framåt.
Du kommer bland annat att:
Ta fram tekniska lösningsförslag och design
Utveckla nya funktioner och tjänster
Skriva enhetstester och säkerställa hög kodkvalitet
Felsöka, optimera och vidareutveckla befintliga lösningar
Genomföra kodgranskningar
Coacha och stötta andra utvecklare vid behov
Bidra till kontinuerliga förbättringar inom utvecklingsprocesser och arbetssätt
Vi tror att du har
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling i .NET-miljö
Mycket goda kunskaper i C# och ASP.NET Core
Erfarenhet av MS SQL Server, inklusive databasschema-design och prestandaoptimering
Erfarenhet av frontendutveckling med React eller liknande JavaScript-ramverk
God vana av Git/GitLab och moderna utvecklingsprocesser
Erfarenhet av testdriven utveckling, unit-tester och gärna testautomatisering
Kunskap inom CI/CD, versionshantering och DevOps-principer
Erfarenhet av REST API-design
Kunskap om systemarkitektur och designmönster såsom SOLID och DDD
Erfarenhet av AWS eller annan modern molnplattform
Vi tror också att du är en person som gillar att ta ansvar, delar med dig av din kunskap och har ett genuint intresse för att förstå användarnas behov och verksamhetens utmaningar.
För rollen behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
Varför den här rollen?
Arbeta med moderna produkter och lösningar som gör verklig skillnad för användarna
Få stort inflytande över tekniska beslut och arkitektur
Kombinationen av entreprenörsanda och tryggheten från en större, etablerad koncern
Kompetenta kollegor och en stark utvecklarkultur
Möjlighet att växa både tekniskt och karriärmässigt
Hybrid arbetsmodell med stor flexibilitet
Internationell tillväxtresa och spännande framtidsplaner
Regelbundna tech talks, kunskapsdelningar och forum för teknisk utveckling
Attraktivt förmånspaket och ett företag som investerar i sina medarbetare
Teamet
Du blir en del av ett produktutvecklingsteam som ansvarar för affärskritiska lösningar inom resurs- och tillgångshantering. Teamet arbetar med moderna plattformar och tjänster som hjälper kunder att effektivisera verksamheten, få bättre kontroll över sina resurser och fatta mer datadrivna beslut.
Här kombineras teknisk spetskompetens med ett starkt produktfokus och nära samarbete mellan utveckling, produkt och användare.
Om du finner vårt förslag intressant och du uppfyller ovanstående krav för tjänsten, tveka inte att ansöka.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
About Comstream:
Comstream is a thriving organization with about 70 employees and offices in Sweden and Bulgaria. We specialize in connecting IT talent to growth companies and delivering high-quality services in software development and technical support. Additionally, we are proud to offer and continually enhance our SaaS platform, Jobshark, for tech recruitment and freelancing.
Over the past few years, we've experienced substantial growth, and we're excited to continue expanding our operations. If you're looking to join an international organization with a Scandinavian-inspired business culture, Comstream is the perfect place for you. We prioritize your professional growth and foster an environment where you can succeed. At Comstream, teamwork is at the heart of everything we do, and we promote a culture where every voice is heard and respected. Our core principles are rooted in collaboration, empowerment, and freedom, creating a workplace where you can truly make an impact.
For more information, please visit our corporate website at www.comstream.eu.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comstream AB
(org.nr 556945-8911)
Glasbruksgatan 1 (visa karta
)
732 31 ARBOGA
