Servicetekniker till Snapphanetruck, Malmö
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
Om tjänsten
Nu söker Snapphanetruck - dotterbolag till Toyota Material Handling - en servicetekniker.
På Snapphanetruck arbetar du i ett litet företag med familjär känsla, laganda och korta beslutsvägar. Nu finns nu möjligheten att arbeta i en självständig roll med stort eget ansvar, där ingen dag är den andra lik.
Har du ett stort tekniskt intresse och gillar att lösa problem? Ser du service och nöjda kunder som en självklarhet? Sök då redan idag och ta chansen att bli en del av vårat trevliga och kunniga team.Om företaget
Snapphanetruck grundades 1996 med visionen att erbjuda begagnade truckar som ett konkurrenskraftigt alternativ till fabriksnya. Idag har företaget växt till en organisation med 35 engagerade medarbetare, varav 17 är servicetekniker. Med kontor i Hässleholm och Helsingborg, och en välfungerande serviceorganisation som täcker större delen av Götaland, levererar vi truckar till kunder i hela Sverige och även till exportmarknader. Sedan 2017 är Snapphanetruck en del av Toyota Material Handling Sweden AB, vilket stärker positionen som en pålitlig partner inom truck- och servicelösningar.Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos Snapphanetruck har du en central roll i att säkerställa att våra kunder alltid har pålitliga och väl fungerande truckar och att oplanerade stillestånd alltid tas om hand snabbt och effektivt. Du planerar och genomför dina uppdrag på egen hand, samtidigt som du är en del av ett team där samarbete och stöd är en självklarhet vid arbetstoppar eller när behov uppstår.
Dina arbetsuppgifter består vidare av:
* Installationer
* Förebyggande underhåll
* Säkerhetskontroller
* Felsökning och analys
* Service och reparationsarbetenProfil
Som person är du ansvarstagande, ordningsam och skicklig på att strukturera ditt arbete effektivt. Du värdesätter att bygga och vårda starka kundrelationer och har en positiv inställning till det arbete du utför. Din samarbetsförmåga och ditt serviceinriktade sätt är avgörande för att skapa en positiv upplevelse för våra kunder.
Vi söker dig som har
* Mekarkunskaper genom utbildning, arbetslivserfarenhet eller att du har ett brinnande intresse för reparationer av fordon
* Relationsskapande förmåga med högt servicetänk
* Starkt driv och engagemang
* Stort tekniskt intresse
* Noggrannhet och god problemlösningsförmåga
* B-kort
Vårt erbjudande
* Goda utvecklingsmöjligheter
* Internutbildning
* Friskvårdsbidrag och företagshälsovård
* Balans mellan arbete och fritid
* Härliga kollegor
* Stabilt företag
* Vi erbjuder också ett öppet och engagerande arbetsklimat med högt kvalitetstänk. Här hjälps alla åt för att hålla företagets gemensamma mål och visioner levande.Övrig information
Anställning: Direkt hos Snapphanetruck AB
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Malmö
Vi värdesätter mångfald och rekryterar baserat på kompetens för att främja inkludering. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder eller andra unika egenskaper.
Vi avstår från kontakt med rekryteringssajter.
Välkommen med din ansökan för att bli en del av ett starkt servicegäng.
Urval sker löpande, ansök därför gärna på en gång. Så länge annonsen är publicerad är du välkommen med din ansökan.
Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Christofer Johannesson.
Mail: Christofer.Johannesson@se.toyota-industries.eu
Telefonnummer: + 46 709 252 769
Rekryteringsprocessen består av en telefonavstämning och intervjuer, personlighetstest, bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi har valt att hantera den här rekryteringen själva och undanber oss kontakt med rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
