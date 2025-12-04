Servicetekniker till Häktet Göteborg
Kriminalvården, Häktet Göteborg / Kriminalvårdarjobb / Göteborg Visa alla kriminalvårdarjobb i Göteborg
2025-12-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Häktet Göteborg i Göteborg
, Vänersborg
, Tidaholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Göteborgs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/goteborg/#verksamhet
Häktet Göteborg är ett av fem säkerhetshäkten i Sverige och tar emot häktade med restriktioner. Häktet ligger i Kriminalvårdens hus och har 344 ordinarie platser.
Se vad våra medarbetare gör och vad de tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Du kommer vara anställd som servicetekniker och ingå i gruppen för drift, underhåll och utveckling. Som servicetekniker kommer du vara placerad i kriminalvårdens hus och svara för både Frivården Göteborg och Häktet Göteborg.
Arbetsområden och uppgifter skiftar efter verksamheternas behov. Du kommer bland annat att ingå i inköpsorganisationen och beställa varor och tjänster samt kontrollera fakturor. Hantera felanmälningar såsom lås, nycklar, ljuskällor vatten och avlopp i fastighetens klient och kontorsmiljö. Som servicetekniker kommer du även att arbeta med högteknologiska säkerhetssystem, nätverksansluten utrustning. Säkerhetssystemen kommer att bestå av bl.a. överordnat larmsystem, samtalsanläggning, överfallslarmsystem, brandlarmsystem, CCTV/kamerasystem, bildlagringsservrar, olika typer av larm och passersystem. Du stöttar och bistår kollegor i mindre och större projekt. Du kommer även arbeta med utveckling av kontorsmiljö och arbetsplatser. I arbetet ingår även att tillsammans med chef/kriminalvårdsinspektör ansvara för att i linje med kriminalvårdens behov planera och organisera både större och mindre projekt och kravställningar som genomförs av entreprenör. Arbetet utförs i en högssäkerhetsanläggning med ett avancerat säkerhetssystem.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för säkerhetsanordningar, den tekniskt fysiska säkerheten och fastigheten.Kvalifikationer
Du kommer ha flera uppdragsgivare, hantera flera ärenden parallellt och ha mycket kontakter med både kriminalvårdens personal, entreprenörer och uppdragstagare. Vi letar efter dig som har fallenhet och ett genuint intresse för fastighetsfrågor och teknik. Du behöver på ett enkelt sätt förklara och översätta den tekniska processen för övriga medarbetare. God samarbetsförmåga och en vilja ge god service till övriga funktioner i en högsäkerhetsanläggning innebär både prioriteringar och att du anstränger dig för att leverera lösningar för lägre prioriterade ärenden. Vi ser också att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och ett praktiskt handlag. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter, är strukturerad och kan vara självgående i arbetslaget. Du kan komma att formulera rutiner och instruktion för teknisk utrustning vilket kräver en god förmåga att utrycka sig i skrift.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet. Kvalifikationer
* Fullständig gymnasieexamen
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* Kunskaper inom relevant område, som IT teknik, fastighetsdrift som Kriminalvården bedömer relevant
* B-körkort.
Meriterande:
• Högskoleutbildning inom teknik och säkerhet alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av arbete inom högsäkerhetsanläggning.
• Erfarenhet av passagesystem.
• Erfarenhet av beställningar och fakturering.
• Erfarenhet av IT i en servicefunktion
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Häktet Göteborg Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Johan Garå 031-7529481 Jobbnummer
9627984