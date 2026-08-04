Servicetekniker till Eltel Networks!
Academic Work Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-08-04
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, Solna
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Eltel söker nu en engagerad servicetekniker som vill vara med och bygga morgondagens kommunikationsnät. Hos Eltel får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom fiberoptik och bidra till att skapa robusta och högpresterande nätverk för personer i hela landet.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Eltel arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla kommunikationsnät. Det görs på uppdrag av operatörer, nätägare, myndigheter och statliga verk. Som ledare av utvecklingen inom infranätindustrin är Eltel stolta över att kunna skapa värde för sina kunder och för samhället i stort, genom att kombinera kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete.
Eltel söker nu en servicetekniker till sitt team för att fortsätta att bygga ut kommunikationsnätet i Sverige. Du arbetar tätt med en annan tekniker för att kunna stötta varandra i arbetet och bidra med bästa möjliga lösning för respektive projekt. Du erbjuds en stor portion av eget ansvar och samarbetar tätt med andra tekniker, projektörer och projektledare.
Denna roll är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer längre fram i processen.
Du erbjuds
En roll där du får arbeta med frihet under ansvar samtidigt som du får driva och utveckla arbetet
En mentor under din första tid som vägleder, stöttar och lär upp
Nya, fräscha lokaler med tillgång till både stor gemensam matsal, gym och bastuDina arbetsuppgifter
Byte av switchar och kretskort
Felsökning, reperation och service samt underhåll av vägsidans tekniska infrastruktur
Installation och underhåll av fastighetsnät
Utföra service och underhåll på vägsidans tekniska infrastruktur.
Jour arbete förekommer i denna roll
Vi söker dig som
Erfarenhet av arbete med switchar och kretskort
Erfarenhet av arbete av vägsidans tekniska infratsruktur
B-körkort med manuell växellåda
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete på hög höjd och med skylift
Utbildning i arbete på väg
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi ser att du är kommunikativ och gillar att samarbeta med kollegor och personer utanför organisationen. Det är viktigt att har ett säkerhetstänk och är ordningsam för att arbeta på ett säkert och effektivt sätt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2YMFX1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10020890