Servicetekniker till Alimak
2025-10-02
Vi söker dig som trivs med utmaningar, är intresserad av elektronik och mekanik samt gillar att resa. Stämmer beskrivningen in på dig kommer du att tycka att det här jobbet är roligt och utvecklande. Vi är i en expansionsfas och söker därför flera servicetekniker till vårt team. Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
Alimak Group Sweden AB som är beläget i Skellefteå, startades 1948. Företaget är idag världens ledande tillverkare av kuggstångsdrivna hissar. Verksamheten i Skellefteå har cirka 350 anställda och ingår i Alimak Group. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en miljö där kvalité, teknik och säkerhet står i centrum. Som medarbetare på Alimak kan du bidra, påverka och göra skillnad när du tillgodoser våra kunders behov med målsättningen att överträffa deras förväntningar. Vi erbjuder en tillvaro där problemlösning och samarbete går hand i hand. Som anställd på Alimak blir du en viktig del i en gemenskap där teknikintresset delas och du får kan växa som individ. Vi erbjuder även en rad förmåner som möjlighet till flexibla arbetstider, företagshälsovård, ersättning vid kostnad för tandvård, massage, träningskort etc. Arbetsuppgifter
Du kommer, tillsammans med det övriga teamet av servicetekniker, att arbeta med förebyggande underhåll, service och genomföra installationer av Alimaks produkter, som ofta finns på olika industrier och byggarbetsplatser i Sverige och utomlands. Du kan även bli delaktig i utveckling och produktion av produkterna.
Du utgår från hemmet med en fult utrustad servicebil och ansvarar för en region som sträcker sig runt Mälardalen. Majoriteten av arbetstiden kommer du att arbeta med bygg och industrihissar, men det förekommer även en del nyinstallationer och specialprojekt. Arbetet innefattar även en del administrativt arbete i form av hantering av serviceprotokoll och underlag till fakturering.Längre serviceuppdrag är förekommande, då man ligger ute och bor på hotell i anslutning till serviceobjekten.Även resor utomlands erbjuds för den driftiga och intresserade, då kunder finns i andra länder, bland annat på Bahamas, Estland och Lettland. Vi söker talanger som trivs i en miljö där problemlösning och samarbete går hand i hand. Vi behöver människor som vill bidra, påverka och göra skillnad genom att tillgodose våra kunders behov, med målsättningen att överträffa deras förväntningar. Bakgrund
Du har gymnasial utbildning, exempelvis från:
El- och energiprogrammet.
Fordonsprogrammet.
Industritekniska programmet.
Du besitter kompetens inom följande områden:
Mekanik, Elektronik eller Installation.
Automation eller liknande.
Uppdraget kräver:
Goda kunskaper i både svenska och engelska.
Förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
En god fysik är viktigt, eftersom arbete ofta utförs på hög höjd och tunga lyft förekommer.
Körkort (B)
Som person bör du vara:
Utåtriktad, social och serviceinriktad.
Tycka om att jobba i team.
Självgående och inte tveka på att ta egna initiativ och beslut.
Lösningsorienterad och ha en positiv attityd när du ställs inför komplexa utmaningar.
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar Alimak med OnePartnerGroup.Hör gärna av dig med eventuella frågor till:Ansvarig rekryterare: fredrik.nilsson@onepartnergroup.se
, Telefonnummer: 073-047 57 61Facklig företrädare Unionen: Mats Johansson, telefon 0910-873 78.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Ansökningarna kommer att behandlas löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tjänsten avser heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Alimak Group Sverige Kontakt
Fredrik Nilsson fredrik.nilsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9537371