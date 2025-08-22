Servicetekniker Göteborg
2025-08-22
Vi söker en engagerad verkstadstekniker till vårt team på tio personer hos en kund i Göteborg. I rollen ansvarar du för service, underhåll, felsökning och reparationer, med fokus på att hålla kundens truckar i toppskick. Du som är problemlösare och vill utveckla din tekniska kompetens i en dynamisk miljö - detta kan vara jobbet för dig! Sök nu!
Din roll
STILL söker en servicetekniker med placering hos en kund på Tuve utanför Göteborg. Tillsammans med dina kollegor är din främsta uppgift att säkerställa driften hos kundens totala truckflotta genom att serva, reparera och underhålla alla kundens truckar. Genom att förse vår kund med spetskompetens inom el, diesel, hydraulik och mekanik ser vi till att hålla våra truckar rullande och på detta vis bidra till att nå högsta möjliga effektivitet och prestation i kundens produktion.
Dina styrkor
Du som söker har tidigare arbetat som servicetekniker i branschen eller med fordon i en teknisk miljö och vi ser gärna att du har arbetat med detta några år. Du har en god servicekänsla, är noggrann och ansvarstagande. Då arbetet innefattar en del arbete i datoriserade system krävs det även att du har god datorvana.
Hitta din plats i vårt lag
STILL är en världsledande leverantör av intralogistiska lösningar för truckar och lagerteknik. Vi ingår i koncernen KION Group som med cirka 40 000 medarbetare globalt är en av marknadens starkaste aktörer. Hos STILL Sverige får du tryggheten med att jobba inom en stor koncern kombinerat med lokal gemenskap, flexibilitet och korta beslutsvägar.
På STILL Sverige har vi kommit dit vi är tack vare våra grymma kollegor - vi är ett superlag! Vi hjälper varandra framåt och utvecklas tillsammans. Vi är ett glatt gäng som ställer upp för varandra.
Hos oss har du möjlighet att bli en nyckelspelare i ett växande företag där ditt arbete kommer ha ett stort inflytande. Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete med stor frihet. Häng med oss på resan till toppen!
Vi letar efter key players, är du intresserad?
Frågor besvaras av Regional Servicechef Väst, Patric Svensson, +46 705 944 419, patric.svensson@still.se
