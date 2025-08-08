Servicetekniker Blekinge
Still Sverige Ab, Ronneby / Maskinreparatörsjobb / Ronneby Visa alla maskinreparatörsjobb i Ronneby
2025-08-08
Vi söker en engagerad och kompetent verkstadstekniker till vår kund i Ronneby. Är du en problemlösare med ett starkt tekniskt intresse och en passion för att leverera högkvalitativa resultat? Då kan detta vara din drömroll!
Din roll
STILL söker en servicetekniker med placering hos en kund i Ronneby. Tillsammans med dina kollegor i regionen är din främsta uppgift att säkerställa driften hos kundens totala truckflotta genom att serva, reparera och underhålla alla kundens truckar. Genom att leverera pålitlig service inom el, hydraulik och mekanik ser vi till att hålla truckarna i drift och bidra till kundens effektivitet och produktionskapacitet.
Dina styrkor
Du som söker har tidigare arbetat som servicetekniker i branschen eller med fordon i en teknisk miljö och vi ser gärna att du har arbetat med detta några år. Du har en god servicekänsla, är noggrann och ansvarstagande. Då arbetet innefattar en del arbete i datoriserade system krävs det även att du har god datorvana.
Hitta din plats i vårt lag
STILL är en världsledande leverantör av intralogistiska lösningar för truckar och lagerteknik. Vi ingår i koncernen KION Group som med cirka 40 000 medarbetare globalt är en av marknadens starkaste aktörer. Hos STILL Sverige får du tryggheten med att jobba inom en stor koncern kombinerat med lokal gemenskap, flexibilitet och korta beslutsvägar.
På STILL Sverige har vi kommit dit vi är tack vare våra grymma kollegor - vi är ett superlag! Vi hjälper varandra framåt och utvecklas tillsammans. I södra Sverige är vi ett glatt gäng som ställer upp för varandra.
Hos oss har du möjlighet att bli en nyckelspelare i ett växande företag där ditt arbete kommer ha ett stort inflytande. Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete med stor frihet. Häng med oss på resan till toppen!
Vi letar efter key players, är du intresserad?
Frågor besvaras av Regional Servicechef Syd, Dennis Persson, +46 706 240 347, dennis.persson@still.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cecilia.bohman@kiongroup.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Still Sverige AB
(org.nr 556006-8388), http://www.still.se
372 30 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Still Sverige Ab, Ronneby Jobbnummer
9450274