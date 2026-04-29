Servicetekniker
Nu söker vi en servicetekniker till kund i Ljungby. Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Som MRO Service Engineer ansvarar du för installation, modifiering och service av CLS, hydrauliska system samt andra MRO-relaterade uppdrag hos företagets kunder. Arbetet innefattar att självständigt planera, genomföra och följa upp uppdrag och projekt, både på nationell och internationell nivå.
I rollen ingår även arbete i den interna verkstaden, där du bidrar med service och tekniskt arbete vid behov.
Du blir en del av serviceteamet och arbetar i nära samarbete med säljteamet för att säkerställa hög kvalitet och god kundnöjdhet i levererade lösningar.
Utföra service, underhåll och reparation av hydrauliska system och komponenter
Felsöka och åtgärda driftstörningar både ute hos kund och i verkstad
Installera, montera och driftsätta hydrauliksystem
Ge rådgivning till kunder samt identifiera förbättrings- och merförsäljningsmöjligheter
Planera arbetet och dokumentera genomförda insatser
Leda och samordna tekniker vid större projekt och montage
Ha löpande kontakt och samarbete med servicekoordinator
Arbeta flexibelt vad gäller arbetstid och arbetsplats, inklusive kvällar, helger och övernattningar
Delta i interna verkstadsarbeten som en del av tjänsten
KravprofilMinst några års erfarenhet inom hydraulik
Erfarenhet av service, underhåll och felsökning av hydrauliksystem
Förmåga att arbeta rådgivande och försäljningsinriktat, inklusive att föreslå förbättringar och kompletterande lösningar till kund
Innehar B-körkort (krav)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Självständig, strukturerad och ansvarstagande i sitt arbete
Flexibel och beredd att arbeta utanför ordinarie arbetstid samt kunna övernatta vid längre uppdrag
Det finns möjlighet att utgå hemifrån med servicebil.
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup. Om du har frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Josefine Johnsson på 072-075 93 eller josefine.johnsson@onepartnergroup.se
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, tveka därför inte med att skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 2026-05-30. Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning - det innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. När du har skickat in din ansökan kommer vi att matcha den mot tjänstens kravprofil. Du blir därefter kontaktad via telefon eller e-post för återkoppling. Vidare i processen genomförs intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll för de kandidater som är aktuella.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.specmacenter.com/st/ljungby/
341 34 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Josefine Johnsson josefine.johnsson@onepartnergroup.se +46720759345
9882807