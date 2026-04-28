Servicetekniker
VI LETAR EFTER EN SERVICETEKNIKER
CC Scandinavia står för alla försäljnings- och serviceaktiviteter för vältar och asfaltsläggare i Skandinavien. Organisationen som du kommer att tillhöra omfattar ca 20 anställda, varav 9 med bas i Karlskrona. Vår arbetsplats erbjuder våra medarbetare stora möjligheter att sätta personlig prägel på arbetet utifrån personlighet, erfarenhet och kompetens.
Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker på Dynapac ges du möjlighet att kombinera dina tekniska kunskaper med service och ett proffsigt kundbemötande. Då serviceteknikern är en viktig kontaktpunkt med våra kunder är det viktigt att skapa en långsiktig relation baserat på förtroende.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
• Service och underhåll
• Felsökning och reparation vid haveri i fält och på verkstad
• Besiktning och förslag på åtgärder
• Kundanpassning av nya maskiner innan leverans till kund
Du utgår från verkstaden i Uddevalla och ditt arbetsområde är främst i Västra Götalands län. Kan även förekomma någon övernattning. Jobbet varvas mellan verkstaden i Uddevalla och ute på fältet, framför allt under asfaltsäsongen.
Du erbjuds:
• Frihet under ansvar & ett omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik.
• Utbildningar på våra produktionsenheter i Karlskrona och Wardenburg i Tyskland.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och intresserad. Gärna med erfarenhet av vägmaskiner eller tyngre fordon. I rollen som servicetekniker behöver du också ha kunskaper inom el, hydraulik och mekanik. Viss datorvana krävs då felsökning görs med dator.
Vi ser gärna att du är:
• systematisk och noggrann
• ansvarsfull, självgående och en god kommunikatör
• flexibel och lösningsorienterad
För att lyckas på denna roll bör du även vara en positiv person som tycker om att arbeta självständigt mot givna mål. Du har god samarbetsförmåga, lätt för att skapa goda relationer med kunder, externa leverantörer och kollegor samt stimuleras av att lösa tekniska problem.
UTBILDNING
Du har en teknisk grundutbildning gärna med fordonsteknisk inriktning, hydraulik eller el. B-körkort, som lägst är ett krav.
Vidare så trivs du med varierade arbetsuppgifter, är flexibel i ditt arbetssätt och hjälper gärna till där det behövs. I den här rollen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och en vilja att utvecklas!
Tidigare erfarenhet inom likande tjänst är meriterande.
Ansökningsförfarande
Urvalsprocessen och tillsättning sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dynapac Compaction Equipment AB
(org.nr 556068-6577), https://dynapac.com/en
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9879414