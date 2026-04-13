Servicetekniker
Vi söker nu en servicetekniker till DISAB-TELLA AB i Vallentuna!Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
DISAB-TELLA AB är ledande inom utveckling och tillverkning av vakuumsystem för industrin. Med innovativa lösningar hjälper de sina kunder att suga, transportera, gräva upp eller återvinna löst material med hjälp av vakuumlastare, vakuumenheter eller skräddarsydda industriella vakuumsystem. Företaget värdesätter kvalitet, teknik och kundservice, och du blir en del av ett engagerat team där tekniskt kunnande och praktiskt arbete står i centrum.Om tjänsten
Som servicetekniker hos DISAB-TELLA i Vallentuna får du en varierad roll med fokus på felsökning, installation, akut service och förebyggande underhåll av både stationära och mobila vakuumsystem. Du arbetar både i verkstaden och ute hos kunder i hela Sverige, med ungefär 20-30 veckor per år med resor och övernattningar på annan ort.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Service och förebyggande underhåll
Rörsystemsmontage och installation av vakuummaskiner
Felsökning och akuta åtgärder ute hos kunder
Vi söker dig som
Du har ett stort intresse för mekanik, tekniskt kunnande och en vilja att utveckla dina kunskaper inom el och maskinteknik. Vi ser gärna att du har:
Fordonsteknisk utbildning eller god verktygsvana/erfarenhet
Kunskap inom el
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Lösningsorienterad och praktiskt lagdÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar DISAB-TELLA med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Cedersdalsvägen 1 (visa karta
)
186 40 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Disab-Tella Jobbnummer
9849365