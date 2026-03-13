Servicetekniker
2026-03-13
Vi söker nu en servicetekniker till spännande uppdrag i Stockholm!
Företaget är ett innovationsbolag inom miljö- och vattenrening med egenutvecklade, avancerade processlösningar. Verksamheten fokuserar på selektiv rening av vatten och återvinning av värdefulla ämnen ur industriella flöden, med tydligt fokus på hållbarhet och cirkulär resursanvändning.
Bolaget är verksamt både i Sverige och internationellt och befinner sig i en expansiv fas. Huvudkontor och laboratorieverksamhet finns i Stockholmsområdet.
Om rollen
I rollen som servicetekniker får du en varierad och självständig vardag där du arbetar med installation, service och felsökning av tekniska anläggningar för vattenrening och resursåtervinning. Arbetet sker både i Sverige och ute i Europa, främst hos kund i fält.
Du ansvarar för att utföra service- och underhållsinsatser på företagets tekniska system, säkerställa att utrustningen fungerar optimalt samt åtgärda tekniska problem på plats. Arbetet innefattar även provtagningar, kontroller och kalibreringar samt dokumentation och rapportering av utfört arbete. Du har en viktig roll i att identifiera förbättringsåtgärder och bidra till hög kvalitet i leveransen.
Vi söker dig som
• Har relevant teknisk utbildning inom serviceteknik, underhåll eller liknande* Har erfarenhet av arbete med tekniska system i industriell eller processnära miljö* Trivs med praktiskt arbete, felsökning och kundkontakt* Har B-körkort* Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
För att trivas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad, strukturerad och ansvarstagande. Du arbetar självständigt men har lätt för att samarbeta och kommunicera med både kollegor och kunder. Ett intresse för miljöteknik och hållbara lösningar är meriterande.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på Elliot.sahlstrand@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
