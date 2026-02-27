Servicetekniker
2026-02-27
På Svensk Plaståtervinning har vi bestämt oss för att alla plastförpackningar i vårt land ska återvinnas och bli nya plastprodukter. Vi driver Europas effektivaste anläggning för sortering. Med banbrytande teknologi och fördubblad kapacitet skapar Site Zero förutsättningar att återvinna alla våra producentkunders plastförpackningar och möjliggör cirkulära plastflöden - utan negativ klimatpåverkan.
Vi formar ett starkt team som jobbar för att visionen ska bli verklighet. Nu tar vi nästa steg för att expandera vår organisation och söker dig som vill vara med oss på resan i rollen som servicetekniker.
Om rollen
Som servicetekniker ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp underhållsarbete i anläggningen. Du arbetar både förebyggande och avhjälpande, med fokus på driftsäkerhet, kvalitet och ständig förbättring.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och utföra förebyggande underhåll
Felsöka och genomföra reparationer i en helautomatiserad anläggning
Arbeta med förbättringar för att optimera prestanda och tillgänglighet
Hantera reservdelar och förbrukningsmaterial
Ansvara för ordning och struktur i den gemensamma verkstaden
Bidra till att säkerhetsrutiner följs och utvecklas
Du arbetar nära produktionen och är en viktig partner i att skapa stabila och effektiva processer.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning inom underhåll-, fordon- eller verkstadsteknik och gärna eftergymnasial utbildning i underhållsteknik
• Erfarenhet av underhållsarbete av helautomatiska anläggningar
• Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
Meriterande kompetenser:
Heta arbeten
Mekanisk bearbetning
Skylift-kort
Erfarenhet av MRP/MPS- eller underhållssystem
Kompetens inom styr och regler
El/tele
Hydraulik
Pneumatik
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos oss tar vi ansvar - både för vårt arbete och för varandra.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Är strukturerad och trivs med att planera ditt arbete
Är noggrann och har ett starkt säkerhetstänk
Är tekniskt nyfiken och ser vad som behöver göras
Tar initiativ och driver ditt arbete framåt
Vill bidra till förbättringar och utveckling
Är en lagspelare som skapar positiv energi i teamet
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenhet. Det viktigaste är din kompetens, ditt engagemang och din vilja att bidra till vår gemensamma resa.
Arbetstid: dagtid/skift
Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du vara med och hålla framtidens återvinning i drift? Välkommen med din ansökan på vår hemsida! Sista ansökningsdag är 31 mars men urval sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb.
