Servicetekniker
Vi söker servicetekniker till vårt kundföretag som ligger i Nässjö.
Du som söker bör bo i närområdet då anställningen är tänkt att övergå till kunden efter inhyrningsperioden.
I denna roll som servicetekniker kommer det innebära att resa runt till företagets kunder och utföra löpande service och underhåll på kundernas anläggningar för att säkerställa en driftsäker elproduktion. Du kommer samtidigt hantera reparationer och felsökningar, genomföra provkörningar och ombyggnationer
Maskinerna gås igenom och gamla komponenter byts ut eller uppdateras. Svetsning kan förekomma i arbetet.
Du som söker har en verkstadsmekanisk utbildning och erfarenhet av reparationsarbete på tyngre maskiner. Som person är du noggrann och lösningsorienterad. Om du mekar eller skruvar på maskiner eller fordon på fritiden är detta också intressant.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: DagtidProfilKvalifikationer
• Erfarenhet av mekanisk montering
• Brinner för kundbemötande
• Kunskaper i ritningsläsning
• Erfarenhet av mätutrustning
• Har god datorvana och hanterar Officepaketet.
Meriterande om du mekar/skruvar med maskiner eller fordon på fritiden.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
