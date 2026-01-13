Servicetekniker
2026-01-13
Servicetekniker
Om Kundföretaget
MHL Företagsservice AB är ett företag som säljer, servar och installerar kringutrustning inom plastindustrin. Vi bygger och installerar materialhanteringssystem, torksystem och doseringsutrustning med tillhörande utrustning. Vår affärsidé är att vara transparanta med våra kunder och genom långsiktiga relationer, tillgänglighet och expertis erbjuda den bästa servicen och lösningen för våra kunder. Dina arbetsuppgifter
Du jobbar ute hos våra kunder med installation av materialsystem i diverse projekt, förebyggande underhåll eller akutservice på kringutrustning. De flesta kunder finns i närområdet men resor med övernattning förekommer. Du kommer att utgå hemifrån.Kvalifikationer
• Vi ser att du har erfarenhet inom el/ montage/ felsökning.
• God svenska i tal och skrift.
• God datavana.
• B körkort.Din profil
För att trivas hos oss tror vi att du är en social person som motiveras av att lösa problem och anpassa lösningar efter varje kunds unika behov. Du har lätt för att samarbeta, bygga relationer och strävar alltid efter att ge kunden bästa möjliga service. Du är bekväm med att arbeta både självständigt och i team, och utför ditt arbete på ett noggrant och strukturerat sätt. Därtill trivs du med att ta eget ansvar och driver dina projekt framåt på ett effektivt och målinriktat sätt. Även i perioder med högt tempo har du förmågan att behålla fokus och prioritera ditt arbete.Ansökan
I denna rekrytering samarbetar MHL Företagsservice AB och Junic AB. Du söker tjänsten genom att registrera ditt CV och ditt personliga brev på www.junic.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Stina Runesson på 070-025 13 35.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
