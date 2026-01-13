Servicetekniker
Har du ett brinnande intresse för service och maskiner och vill arbeta i en miljö som präglas av gemenskap, engagemang och resultat?
Då ska du söka denna tjänst idag!
Företaget PACKOPLOCK SCANDINAVIA AB
Packoplock Scandinavia AB grundades 2007 och har sedan dess blivit en ledande grossist av emballage och förbrukningsartiklar i Norden. Vi säljer våra produkter via webb, katalog och säljkår. Med över 55 000 företagskunder och en årlig omsättning på drygt 550 MSEK har vi en kraftig tillväxt resa bakom oss. Packoplock är moderbolaget men vi har även fyra dotterbolag i Norden och vi är idag ca 140 anställda. Vi säljer över 12 000 standardartiklar, som vi köper in från över 450 tillverkare som finns i hela världen. I Norrköping ligger vårt 20.000 m2 stora centrallager. Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Tjänsten som är nyinrättad, innebär att du kommer att ha det övergripande ansvaret för våra maskinella produkter inom produktområdena Städ- och Lagersystem. Bland annat så kommer du att ansvara för skötsel, uthyrning och utbildning av dessa till våra kunder.
I dina arbetsuppgifter ingår demonstrationer, installation och driftsättning ute hos kund samt att utföra service och reparationer. Tjänsten innebär också att du kommer att ha en tät dialog med våra leverantörer gällande felsökning och reservdelar. Du kommer också att utföra leveranser och hålla i utbildning av maskinen och dess förbrukning. I rollen som servicetekniker ingår också att göra avrop av maskiner och reservdelar till ansvarig inköpare samt sköta registret av våra leasingmaskiner.
Vi söker
Du behöver ha arbetet med liknande arbetsuppgifter under några år, vara var van vid att läsa ritningar/instruktioner på engelska samt kunna hantera verktyg.
För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, strukturerad och ansvarstagande med förmåga att planera och driva ditt arbete framåt. Du har ett brett och praktiskt kunnande och arbetar självständigt. Samtidigt är du flexibel och lösnings orienterad och gillar varierande arbetsuppgifter.
Vi tror också att du är lyhörd vad gäller kundens behov och kan fånga upp förbättringar, se kundens framtida behov samt komma med idéer och förslag.
Krav för tjänsten:
• Körkort klass B (meriterande med BE-eller C körkort)
• Van vid ett resande arbete med ca 50 övernattningar per år
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift, för utbildning, rapportering och dokumentation.
• Datorvana, vanligaste programmen i Officepaketet
Övrig information
Vi erbjuder dig ett varierat arbete där placeringsort är Norrköping.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att prata med Albin Drott mobil; 072 236 09 10 eller mejl albin.drott@packoplock.se
eller Jesper Hedlund mobil; 070 574 23 02 eller mejl jesper.hedlund@packoplock.se
Din ansökan, i form av personligt brev och CV skickar du till helene.bergqvist@packoplock.se
senast den 26 januari 2026.
senast den 26 januari 2026.
