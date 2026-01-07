Servicetekniker
Kingspan söker en Servicetekniker till Kungälv!Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Kingspan BAGA är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling. Vår framåtanda återspeglar sig på produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar, såsom fettavskiljare och oljeavskiljare.
Huvudkontoret ligger i Karlskrona. Vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Falun, Skövde, Alingsås och Umeå. Sedan 2021 är vi en del av koncernen Kingspan Group.
Nu söker vi vår nästa servicetekniker som vill bli en del av vårt härliga gäng!
Om rollen
Att vara servicetekniker på Kingspan BAGA innebär att du är ansiktet utåt mot våra kunder och kommer dagligen ha kundkontakt. Som servicetekniker erbjuds du ett flexibelt arbete med stor frihet under ansvar. Du kommer ha tillgång till servicebil och utgå från din bostad.
Du kommer att arbeta med moderna produkter, processer och hjälpmedel som ligger i framkant av teknikutvecklingen. Självklart säkerställer vi att du får den produktutbildning som behövs för att lyckas i rollen. Tjänsten innebär också några resdagar per år.
Arbetet innefattar bland annat:
Förebyggande underhåll
Service av produkter
Felsökning
ReparationerProfil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för - och erfarenhet av - hantverksarbete i någon form. Du är praktiskt lagd och, inte minst, lösningsfokuserad. Eftersom arbetet till största del utförs ute hos kund behöver du ha en väl utvecklad servicekänsla och god social förmåga. Rollen är fysiskt krävande, vilket innebär att du behöver vara i någorlunda god fysisk form.
Vi tror även att du har:
Erfarenhet av felsökning, underhåll och reparation av teknisk utrustning.
Ett stort tekniskt intresse och viljan att lära nytt.
Stark problemlösningsförmåga.
Förmåga att arbeta självständigt.
God samarbetsförmåga. Du behöver vara flexibel och tycka om att vara behjälplig.
Om du känner igen dig i ovanstående och tycker att det låter som en intressant utmaning, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar Kingspan Baga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning.
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Biljana på - biljana.cvetkovic@kraftsam.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9670469