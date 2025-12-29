Servicetekniker
Gillar du teknik och att jobba med service? Nu behöver vi bli fler och söker en servicetekniker till vår anläggning i Staffanstorp. Lantmännen Maskin importerar och säljer lantbruksmaskiner, reservdelar och verkstadstjänster. Vi är omkring 700 anställda och finns över hela Sverige. Är du redo att göra skillnad?
I den här varierande rollen kommer du jobba både med reparation i vår verkstad och ute på fält hos våra kunder. Din vardag kommer bestå av allt från enklare service och underhåll till mer avancerade reparationer och felsökningar på olika typer av maskiner.
Det här behöver du för att lyckas och trivas:
- En fordonsteknisk utbildning och/eller praktisk erfarenhet av arbete med tunga fordon.
- Goda kunskaper inom el/hydraulik och du kan läsa schema av dessa
- Datorvana
- Körkort, lägst B
- Det är också viktigt att du kan kommunicera på svenska och att du behärskar engelska.
- Du är självgående, tycker om att utmana dig själv och tycker att det ger energi att hitta lösningar på kundens utmaningar.
- Du är utåtriktad och trivs med att jobba tillsammans i team och bidra till en bra stämning.
Vad vi erbjuder dig
Vi vill att du ska utvecklas och växa hos oss. Därför erbjuder vi dig både interna och externa utbildningar - så att du alltid ska ha kunskap om den senaste tekniken. Som en del av Lantmännen-koncernen får du ännu fler utvecklingsmöjligheter i olika riktningar. Det här kan, med andra ord, vara starten på en spännande framtid hos oss.
Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i en tjänst med stort ansvar. Du blir en viktig del i vårt team och vi kan erbjuda dig ett varierande arbete där uppgifterna planeras utifrån dagens händelser. Som anställd inom Lantmännen Maskin erbjuds du fina förmåner och möjlighet att påverka och utveckla vår verksamhet i Staffanstorp. Vi har också ett starkt fokus på mångfald och vill att alla ska känna sig inkluderade.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online senast den 2026-02-01. Urval kommer att ske löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.
I rekryteringsprocessens sista steg ingår referenstagning och bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut.
Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Jenny Lindén, Platschef, på +46105560394.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
