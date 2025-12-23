Servicetekniker
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Växjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Växjö
Är du en erfaren servicetekniker inom entreprenadbranschen som är ute efter nya möjligheter? Är du en serviceinriktad person med intresse för el och hydraulik? Vill du ha möjlighet att växa i en fri roll som servicetekniker i takt med att företaget växer? Då kan det vara dig vi söker!
Hydrema söker just nu en servicetekniker till verksamheten i Växjö. Ansök här!
Som servicetekniker hos Hydrema kommer du arbeta med service på entreprenadmaskiner. Du kommer hantera akuta problem på maskiner med el eller hydraulik. Rollen innebär stor frihet under ansvar.
För att lyckas i denna roll har du:
Minst två års erfarenhet som servicetekniker inom entreprenadbranschen
God förståelse kring el och hydraulik samt god datakunskap
B-körkort
Grundläggande svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en strukturerad och stresstålig person. Utöver detta är du naturligt serviceinriktad och lösningsorienterad samt trivs med att hålla en nära dialog med både kunder och kollegor.
Hydrema erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar med stor frihet
En tjänst i ett stabilt team hos ett utvecklande företag
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Hydrema med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
/ 070 290 51 16. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Hydrema:
Hydrema är en ledande tillverkare inom anläggningsmaskiner och har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1959. Med ursprung i Danmark har de expanderat sitt fotavtryck globalt och levererar toppmoderna maskiner som är kända för sin tillförlitlighet och innovation. I Sverige har företaget funnits sedan 1973. Produktsortiment omfattar dumprar, hjulgrävare, grävlastare och järnvägsmaskiner som är konstruerade för de tuffaste terrängerna och tillämpningarna. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663404