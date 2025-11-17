Servicetekniker

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Kungälv
2025-11-17


Visa alla maskinreparatörsjobb i Kungälv, Göteborg, Partille, Lerum, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Kungälv, Göteborg, Partille, Lerum, Mölndal eller i hela Sverige

Servicetekniker till Berlex
Vill du arbeta i en bred och utvecklande roll där du kombinerar teknik, kundkontakt och försäljning? Berlex söker nu en servicetekniker som vill bli en del av vår växande eftermarknadsfunktion - en nyckelavdelning som ständigt utvecklas och har stort inflytande på vår kundupplevelse.
Om rollen
Som servicetekniker hos Berlex får du ett varierat arbete där du arbetar med en jämn fördelning mellan:

Förebyggande och avhjälpande service på Berlex egenutvecklade produkter
Teknisk support och rådgivning till våra kunder

Försäljning av reservdelar


Utöver detta får du möjlighet att lära dig hela vår verksamhet - från administration såsom fakturering och orderhantering, till försäljning och praktiskt tekniskt arbete. Rollen är bred och ger dig stor insikt i både produkter och processer.
Eftersom Berlex erbjuder både fysiska produkter och digitala tjänster ingår även viss support av våra uppkopplade enheter och molntjänster.
Vad krävs för att lyckas i rollen?

5-10+ års arbetslivserfarenhet från liknande branscher, exempelvis väg & anläggning, trafik & fordon, byggteknik eller mekanik

Erfarenhet av service och support gentemot kund

Teknisk kunskap och intresse, med god förståelse för IT och digitaliserade tjänster

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Goda kunskaper inom elektronik och mekanik
Kunskap inom hydraulik

God systemvana och datorkunskaper

Körkort B

Truck- eller liftbehörighet

Personliga egenskaper

Är social, kommunikativ och trivs i kundkontakt

Är noggrann, detaljorienterad och tar ansvar

Har en ödmjuk inställning - hos oss lär man sig mycket under onboarding, som sträcker sig över minst sex månader

Har lätt för att hantera ad hoc-situationer och trivs i en miljö där inte allt går att planera i förväg

Är en teamspelare som gärna hjälper till där det behövs - vi är ett mindre team och jobbar nära varandra
I rollen förekommer resor, både dagsturer och vissa utlandsresor. Antalet övernattningar kan variera och kräver därför en flexibel inställning.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se

Arbetsplats
Wrkfrc

Kontakt
Anna
anna.mocye@wrkfrc.se

Jobbnummer
9607603

Prenumerera på jobb från Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB: