Servicetekniker
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Kungälv Visa alla maskinreparatörsjobb i Kungälv
2025-11-17
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Servicetekniker till Berlex
Vill du arbeta i en bred och utvecklande roll där du kombinerar teknik, kundkontakt och försäljning? Berlex söker nu en servicetekniker som vill bli en del av vår växande eftermarknadsfunktion - en nyckelavdelning som ständigt utvecklas och har stort inflytande på vår kundupplevelse.
Om rollen
Som servicetekniker hos Berlex får du ett varierat arbete där du arbetar med en jämn fördelning mellan:
Förebyggande och avhjälpande service på Berlex egenutvecklade produkter
Teknisk support och rådgivning till våra kunder
Försäljning av reservdelar
Utöver detta får du möjlighet att lära dig hela vår verksamhet - från administration såsom fakturering och orderhantering, till försäljning och praktiskt tekniskt arbete. Rollen är bred och ger dig stor insikt i både produkter och processer.
Eftersom Berlex erbjuder både fysiska produkter och digitala tjänster ingår även viss support av våra uppkopplade enheter och molntjänster.
Vad krävs för att lyckas i rollen?
5-10+ års arbetslivserfarenhet från liknande branscher, exempelvis väg & anläggning, trafik & fordon, byggteknik eller mekanik
Erfarenhet av service och support gentemot kund
Teknisk kunskap och intresse, med god förståelse för IT och digitaliserade tjänster
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Goda kunskaper inom elektronik och mekanik
Kunskap inom hydraulik
God systemvana och datorkunskaper
Körkort B
Truck- eller liftbehörighet
Personliga egenskaper
Är social, kommunikativ och trivs i kundkontakt
Är noggrann, detaljorienterad och tar ansvar
Har en ödmjuk inställning - hos oss lär man sig mycket under onboarding, som sträcker sig över minst sex månader
Har lätt för att hantera ad hoc-situationer och trivs i en miljö där inte allt går att planera i förväg
Är en teamspelare som gärna hjälper till där det behövs - vi är ett mindre team och jobbar nära varandra
I rollen förekommer resor, både dagsturer och vissa utlandsresor. Antalet övernattningar kan variera och kräver därför en flexibel inställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se Arbetsplats
Wrkfrc Kontakt
Anna anna.mocye@wrkfrc.se Jobbnummer
9607603