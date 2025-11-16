Servicetekniker
2025-11-16
Är du en driven och erfaren servicetekniker inom entreprenad- & skogsmaskiner? Trivs du i en variationsrik roll där dina kompetenser inom reparation, underhåll och service värdesätts? Då vill vi höra mer om dig, ansök idag!
I rollen som servicetekniker kommer du att ansvara för reparationer, underhåll och service av entreprenad-, skog- eller lantbruksmaskiner. Du kommer att ha en central roll i vårt företag och arbeta nära våra kunder för att se till att deras maskiner fungerar. Som servicetekniker på Mekomek är du företagets ansikte utåt och du ombesörjer därför goda kundrelationer. Din tjänst utgår huvudsakligen från vår verkstad i Flen.
För att lyckas i rollen:
God teknisk kunskap av maskiner
Erfarenhet av felsökning & diagnostisering.
Flytande svenska och behärska engelska i både tal och skrift
B-körkort
Mekomek erbjuder:
En trygg anställning med goda villkor
Varierande och utmanande arbetsmiljö med olika tekniska utmaningar.
Personlig utveckling & möjlighet att utvecklas inom ditt område
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar Mekomek med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Anton Holm, anton.holm@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
