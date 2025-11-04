Servicetekniker
2025-11-04
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen i Luleå
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Enhet Trafikanordningar och parkering är en arbetsplats som består av medarbetare specialiserade på olika områden inom trafiksignaler, vägmärken, parkering, klottersanering, dagvattenpumpstationer och elanläggningar.
Vi arbetar med att installera, underhålla och övervaka trafiksignaler, vägmärken och elanläggningar. Vi genomför också regelbundna kontroller och reparationer av dessa enheter för att säkerställa deras korrekta funktion och driftsäkerhet.
En annan viktig del av vårt arbete är att hantera parkering. Vi ansvarar för att implementera parkeringsregler och föreskrifter för att främja en smidig och organiserad parkeringssituation. Det kan innebära att sätta upp parkeringsskyltar, markera parkeringsplatser, serva parkeringsautomater/parkeringshus, utfärda parkeringstillstånd och övervaka efterlevnad av parkeringsregler.
Utöver detta har vi även ansvar för klottersanering och dagvattenpumpstationer. Vi arbetar för att hålla våra stadsmiljöer fria från klotter genom att sanera, återställa skadade ytor och upprätthålla en ren och trygg stadsmiljö. Dessutom ser vi till att dagvattenpumpstationer fungerar korrekt och att vattenavrinning från vägar fungerar på ett effektivt sätt för att förhindra översvämningar.

Arbetsuppgifter
Vi söker just nu en servicetekniker som huvudsakligen kommer arbeta med nymontage och underhåll av vägmärken, vägvisning, gatunamnsskyltar och sättning av fundament och stolpar. Även underhållsarbeten i dagvattenpumpstationerna ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer även arbeta med enhetens övriga uppdrag vid behov.
Vi arbetar till största del utomhus året runt i alla väder.
Vi erbjuder ett spännande och intressant jobb och är en arbetsplats där vi värderar teamarbete högt.
Beredskapstjänstgöring ingår.

Kvalifikationer
Du har utbildning från mark och anläggning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet från mark- och/eller anläggningsbranschen.
Det är meriterande med:
• Några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Praktiskt arbete med trafikanordningar i vägmiljö
• Praktiskt arbete med plattsättning
• Praktiskt arbete med dagvattenstationer
• Elutbildning som motsvarar auktorisation B
• Arbete på väg
• Motorsågskörkort
Vi söker dig som vill arbeta fysiskt och trivs med att vara ute i friska luften. Som person är du lösningsorienterad och samarbetar väl med andra. Du ska ha förmågan att kommunicera tydligt med kollegor och entreprenörer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Körkort B krävs.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn

Ersättning
