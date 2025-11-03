Servicetekniker
Kraftsam Personal AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg
2025-11-03
Servicetekniker vitvaror - GöteborgPubliceringsdatum2025-11-03Om företaget
Ett väletablerat och marknadsledande företag inom professionell tvättstuge- och vitvaruutrustning söker nu en servicetekniker till sitt team i Göteborg. Företaget erbjuder kundanpassade lösningar för allt från flerbostadshus och hotell till offentliga verksamheter och är känt för sin höga kvalitet och service.Om tjänsten
Som servicetekniker kommer du att ha en central roll i företagets serviceverksamhet. Du ansvarar för installationer, förebyggande service och garantiärenden, främst hos kunder som bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Göteborg med omnejd. Rollen innebär både självständigt arbete ute hos kund och nära samarbete med säljavdelningen för att säkerställa långsiktiga kundrelationer.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av service och reparationer, gärna inom El, VVS eller vitvaror. Specifika kvalifikationer är:
Teknisk bakgrund med erfarenhet av reparationer och felsökning
Meriterande: erfarenhet av reparation av tvättutrustning eller liknande utrustning
Meriterande: elbehörighet eller relevant teknisk utbildning
Goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska
Erfarenhet av B2B-kunder, gärna inom VVS eller elbranschen, är en fördel
B-körkort är ett krav
Kundfokuserad, lösningsorienterad och trivs med självständigt arbete
Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga
Engagerad och trivs i högt arbetstempoÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9586696