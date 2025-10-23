Servicetekniker
2025-10-23
Servicetekniker till EBO Hydraul AB
EBO Hydraul AB söker en servicetekniker till vår verkstad i Stora Höga. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i ett positivt och lösnings- orienterat team med fokus på kvalitet och service.Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Som servicetekniker arbetar du med service och reparationer av entreprenad-, lantbruks- och park-maskiner samt viss industriservice. Arbetet sker både i verkstad och ute hos kund med servicebil.
Du ansvarar för hela processen - från felsökning och reparation till färdig dokumentation.Om företaget
EBO Hydraul AB är en del av Orust Motor AB och är ett mekaniskt verkstadsföretag med bred kompetens inom hydraulik, mekanik, el, svetsning och nymontage.
Vi är auktoriserad eftermarknadspartner till Swedish Agro Machinery (bland annat Claas jordbruksmaskiner).Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av service och reparation av maskiner inom entreprenad, jordbruk eller industri.
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
God problemlösningsförmåga och servicekänsla.
B-körkort (BE- eller C-körkort är meriterande)
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete
Möjlighet att påverka inriktningen på dina uppdrag
En arbetsplats med god sammanhållning och korta beslutsvägar
Vi är i en expansiv fas där vi satsar för framtiden, en spännande tid att bli en del av vårt team!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas när som helst.
För mer information om tjänsten, kontakta:
Eric Karlsson
0303-77 78 08 eric@ebo.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: jobb@ebo.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EBO Hydraul AB
Stationsvägen 5 (visa karta
444 60 STORA HÖGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ebo Hydraul AB Jobbnummer
