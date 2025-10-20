Servicetekniker
Bilsmidigt AB / Maskinreparatörsjobb / Upplands Väsby Visa alla maskinreparatörsjobb i Upplands Väsby
2025-10-20
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilsmidigt AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och etablera ett modernt serviceflöde från grunden? Trivs du i en roll där du kombinerar noggrann service med vass felsökning och smarta arbetssätt? Då är detta något för dig.
Det här får du hos oss
Som servicetekniker på Bilsmidigt AB blir du central i hur vår nya verkstad fungerar. Du får stort inflytande över rutiner, kvalitet och arbetssätt - och en vardag där du verkligen gör skillnad.
Påverkan på processer, verktyg och kvalitet
Snabbrörlig och lösningsorienterad miljö
Om rollen
Rollen spänner från planerat underhåll till djup felsökning och genomförande av reparationer. Du jobbar självständigt, prioriterar smart och säkerställer att bilarna blir klara i tid med hög kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Service och underhåll
Bromsbyten och hjulskifte
Kamremsbyte och motorrenovering
Felsökning av mekaniska och elektriska fel
Åtgärd av elfel, kabelreparationer och sensorprogrammering
Byte av länkarmar och andra komponenter
Mekaniska reparationer och felsökningar av varierande komplexitet
Beställning och uppföljning av reservdelar
Vi tror att du har
Dokumenterad erfarenhet som servicetekniker/bilmekaniker
Stark förmåga inom felsökning och reparation
Erfarenhet av både enklare servicejobb och avancerade arbeten (inkl. el och motor)
Hög grad av självständighet och ansvarstagande för hela flödet
B-körkort
Du är kvalitetsdriven, nyfiken och gillar ordning och struktur i verkstaden.
Om Bilsmidigt AB
Bilsmidigt AB är en digital bilfirma i stark tillväxt där kunder köper bilar online. Nu bygger vi vår första verkstad - och här får du chansen att sätta standarden från start.Publiceringsdatum2025-10-20Så ansöker du
Redo att sätta din prägel på serviceflödet? Skicka din ansökan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Felsökningstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9565863