2025-10-17
AGB Service AB är ett modernt serviceföretag beläget i Kalmar och i Solna som specialiserat sig på underhåll och kalibrering av pressverktyg med tillbehör samt en rad andra verktyg & maskiner. Verksamhet sträcker sig till kunder i hela Europa där vi erbjuder snabb och professionell kalibrering och service samt reparation av utrustning från många olika fabrikat.
AGB Service AB expanderar och söker nu därför en till kollega till vårt team i Kalmar.
Om tjänsten
Reparationer och service av hydrauliska maskiner.
Datavana, så som att arbeta i Visma, registrera utfört jobb i vår databas.
Kundkontakt, lämna kostnadsförslag, hålla kunder informerade om leveranser.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du har någon form av praktisk utbildning, gärna mot verkstad eller har några års praktisk erfarenhet som servicetekniker, reparatör och/eller mekaniker.
Självgående, noggrann & lösnings orienterad, och har känsla för maskiner.
Bra ordningssinne, kunna hantera många olika arbetsuppgifter under en dag.
God förståelse för tekniska ritningar och funktioner.
Arbetar självständigt och har lätt för att förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
Har en professionell attityd och förstår vikten av att ge 100% kundservice.
Är en person som ser lösningar framför problem.
God fysik, då det förekommer en hel del tunga lyft.
Behärskar både svenska & engelska i tal & skrift.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet & att du ska passa in i vårt team!
Vi erbjuder dig
En trygg och utvecklande arbetsplats i ett marknadsledande företag.
Ett engagerat team med hög teknisk kompetens.
En kultur som präglas av teamwork, kvalitet och ständiga förbättringar.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Ansökan:
Intervjuer genomförs löpande och rollen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum har löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Mejl
E-post: anders@agbservice.se
Anders & Gunilla Bennarsten Service AB
