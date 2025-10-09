Servicetekniker
Vill du vara med och bidra till klimatvänlig energi och samtidigt få uppleva Sverige från norr till söder? Tänker du på "laget före jaget" och är redo att vara en del av vårt team där du får utvecklas och växa i din yrkesroll tillsammans med oss? Ta då chansen och sök tjänsten som servicetekniker hos oss!
Vem är du?
Vi tror att du har ett genuint intresse för maskiner och motorer, gillar att arbeta praktiskt och har en fysik som gör dig bekväm med ett rörligt och höjdkrävande arbete. Du är säkerhetsmedveten, ansvarsfull och har lätt att samarbeta med kollegor och samarbetspartners.
Du ser lösningar istället för problem och är inte rädd för att ta initiativ när något behöver fixas. Du har med dig kunskaper inom maskin, mekanik eller el och vill fortsätta utveckla detta inom vindkraft.
Arbetsuppgifter
Arbetet som servicetekniker är varierande, både i form av arbetsuppgifter och arbetsplats. Du tillsammans med teamet kommer att ansvara för service och underhåll på företagets egna samt våra kunders vindkraftverk inom Sverige - från norr till söder.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av:
Felsökning och reparation på vindkraftverk, såväl mekaniskt som el-tekniskt.
Service och underhåll av vindkraftverk i enlighet med serviceavtal.
Projekt- och konsultuppdrag inom branschen.
Ansvar och skötsel av servicebil med tillhörande utrustning och verktyg.
Daglig rapportering och registrering i vårt rapporteringssystem.
Dina kvalifikationer
• Gillar att arbeta praktiskt.
• Kunskaper inom maskin/mekanik och/eller el antingen via utbildning eller tidigare arbetslivserfarenheter.
• Är bekväm med höga höjder.
• Erfarenhet inom vindkraft- eller servicetekniker är meriterande.
• Goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Allmän datavana.
• B-körkort är ett krav, BE körkort är meriterande.
• Arbetet innebär resor runt om i landet, vilket förutsätter att du är flexibel och kan arbeta på annan ort.
Vad du kan förvänta dig hos oss
Vi är en arbetsplats som värnar om god stämning, laganda och arbetsglädje. Här får du vara en del av ett engagerat team som stöttar varandra, skrattar mycket och tar ansvar tillsammans. Vi tror att du trivs bäst där jobbet känns meningsfullt och du får utvecklas själv och tillsammans med kollegor.
Om ES Power
ES Power grundades 2012 av Erik och Stefan som själva har en bakgrund som servicetekniker inom vindkraftsindustrin. ES Power AB är idag ett bolag med totalt tio anställda och har sitt huvudsäte i Örebro men vi ser hela Sverige som vår arbetsplats. I dagsläget äger vi mer än 100 vindkraftverk i Sverige och vår kärnverksamhet består av service och underhåll inom vindkraft. Vi utför även service och specialuppdrag åt kunder inom industrisektorn som har specifika önskemål.
Anställning:
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Örebro (resor med övernattning inom Sverige)
Vi erbjuder ett förmånligt friskvårdsbidrag, försäkringar och pensionsavsättning.
Känner du att denna tjänst skulle passa dig? Tveka inte att söka! Så ansöker du
