Servicetekniker
Th:S El & Hushållsservice AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Skövde
2025-10-09
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Visa alla jobb hos Th:S El & Hushållsservice AB i Skövde
Vi söker en ny servicetekniker till TH:s El & Hushållsservice i Skövde!
Är du en problemlösare som gillar att arbeta självständigt och har känsla för service?
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team på TH:s El & Hushållsservice, där vi hjälper både privatpersoner och företag i Skaraborg med:
Vitvaruservice
Tvättstugeutrustning
Värmepumpar
Elinstallationer
VVS-arbeten
Om rollen
Som servicetekniker hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta med installation, felsökning, reparation och service av olika produkter och anläggningar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från el, VVS eller vitvaruservice (eller motsvarande teknisk bakgrund)
Är noggrann, lösningsorienterad och gillar kundkontakt
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Ett familjärt företag med korta beslutsvägar
Varierande arbetsdagar med mycket eget ansvar
Goda utvecklingsmöjligheter
Trygg anställning med bra villkor
Utgångspunkt: Skövde - arbete i hela Skaraborg.
Känner du att detta är något för dig?
Skicka din ansökan till så snart som möjligt! Urval sker löpande.
Du som söker;
Du bör ha elteknisk kompetens eller erfarenhet/utbildning från vitvaror,kyla, el,styr eller vvs området.
Vi ser gärna att du har en positiv inställning och servicekänsla. Du är självgående, intiativrik och tycker om att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du bör vara praktiskt lagd, problemlösare och mån om att alltid lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. Du talar och skriver svenska obehindrat.
Hög arbetsmoral,flexibilitet och nogrannhet värdesätter vi hos dig. Det är därför viktigt att du trivs i ett omväxlande arbete med mycket eget ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: daniel@thsel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Th:S El & Hushållsservice AB
541 36 SKÖVDE Körkort
