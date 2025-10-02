Servicetekniker
2025-10-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Om NORDTEQ
På NORDTEQ är vi specialister inom industriell automation och robotar. Varje dag hjälper vi tillverkande företag i Norrland att bli mer effektiva och lönsamma genom smarta produktionslösningar, service och eftermarknadstjänster.
Vi befinner oss just nu i en stark tillväxtfas och söker därför drivna och engagerade personer som vill vara med och ta NORDTEQ till nästa nivå. Hos oss får du kliva in i ett företag där mycket händer, där dina idéer tas tillvara och där du har möjlighet att påverka.
Som en del av vårt team blir du omgiven av kollegor som brinner för teknik och problemlösning, i en kultur som präglas av gemenskap, engagemang och stolthet över det vi skapar tillsammans.
Vår kultur
Hos NORDTEQ blir du en del av en familjär företagskultur där vi stöttar varandra och jobbar tillsammans för att lyckas som lag. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och tycka att det är inspirerande att komma till jobbet varje dag.
Här får du möjlighet att bidra och påverka företagets utveckling samtidigt som du är med på en spännande tillväxtresa där vi tillsammans bygger framtidens automation.
Vi erbjuder
• En arbetsplats med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka
• Utmanande och varierande projekt där du får växa i din roll
• Ett företag där gemenskap, arbetsglädje och utveckling är en självklar del av vardagen
• Ett team som stöttar, inspirerar och firar framgångar tillsammans
Om tjänsten
För att fortsätta vår tillväxtresa söker vi nu en Robotprogrammerare till vårt team.
I rollen får du en spännande och varierad vardag där du arbetar nära både kollegor och kunder. Du blir involverad i hela verksamheten och får möjlighet att delta i både små och stora projekt inom industriell automation och robotik.
Det här är en tekniskt utmanande roll där du får kombinera din specialistkompetens med kreativ problemlösning och samtidigt bidra till att utveckla smarta lösningar som gör verklig skillnad för våra kunder.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Service av robotar & automationsutrustning
• Felsökning och reparationer av robotar & automationsutrustning
• Installationer av robotar & automationsutrustning
• Inköp av reservdelar
• Intern och extern teknik supportDina personliga egenskaper
• Orädd och självgående med starkt driv
• Passion för teknik och problemlösning
• God kommunikationsförmåga
• Högt engagemang och energi
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
